Rheinmetall поставит Чехии 14 танков Leopard вместо переданных ранее Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Чехии 14 Leopard 2A4 и одну бронированную эвакуационную машину Büffel на замену танков, которые ранее передала Украине.
Главные тезисы
- Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 и бронированную машину Büffel от Rheinmetall взамен переданных Украине танков.
- Соглашение о поставке танков Leopard происходит в рамках обмена техникой, поддерживаемого федеральным правительством Германии для помощи Украине.
- Стратегия “кольцевого обмена” разработана для обеспечения Украины быстрым доступом к необходимой технике для укрепления обороны.
- Чехия получит технику с основными боевыми танками Leopard 2A4, оснащенными современным оборудованием, согласно подписанному соглашению.
- Поставки танков Leopard 2A4 и бронированной машины Büffel от Rheinmetall Чехии будут происходить с конца 2024 по начало 2026 года.
Чехия получит танки Leopard от Rheinmetall
Стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро. Поставки будут проходить с конца 2024 по начало 2026 года.
Соответствующее соглашение подписано в Праге в конце июля 2024 между представителями обеих стран и концерном Rheinmetall.
Чехия получит не новые основные боевые танки, а Leopard 2A4 из составов разных государств-пользователей, принадлежащих Rheinmetall и прошедших капитальный ремонт. Бронированная машина Büffel является самым современным оборудованием.
«Кольцевой обмен» — процедура, разработанная федеральным правительством Германии после начала полномасштабного вторжения РФ для поддержки Украины. Целью ее было обеспечить скорейшее снабжение Украины неновой техники, преимущественно советской, европейскими партнерами, союзниками по НАТО. В обмен Германия обещала впоследствии компенсировать этим странам переданную технику современными образцами.
Чехия передала Украине более 70 танков Т-72.
Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 от Германии
Соответствующие документы о приеме подписало чешское минобороны.
Первые Leopard 2A4 Чехия получит под занавес 2024 года, последние до конца 2026-го.
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