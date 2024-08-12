Rheinmetall поставит Чехии 14 танков Leopard вместо переданных ранее Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Чехии 14 Leopard 2A4 и одну бронированную эвакуационную машину Büffel на замену танков, которые ранее передала Украине.

Чехия получит танки Leopard от Rheinmetall

Стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро. Поставки будут проходить с конца 2024 по начало 2026 года.

Соответствующее соглашение подписано в Праге в конце июля 2024 между представителями обеих стран и концерном Rheinmetall.

Снабжение происходит в рамках так называемого «кольцевого обмена», предложенного федеральным правительством Германии для поддержки Украины осенью 2022 года. Это уже второй этап обмена. Поделиться

Чехия получит не новые основные боевые танки, а Leopard 2A4 из составов разных государств-пользователей, принадлежащих Rheinmetall и прошедших капитальный ремонт. Бронированная машина Büffel является самым современным оборудованием.

«Кольцевой обмен» — процедура, разработанная федеральным правительством Германии после начала полномасштабного вторжения РФ для поддержки Украины. Целью ее было обеспечить скорейшее снабжение Украины неновой техники, преимущественно советской, европейскими партнерами, союзниками по НАТО. В обмен Германия обещала впоследствии компенсировать этим странам переданную технику современными образцами.

Чехия передала Украине более 70 танков Т-72.

Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 от Германии

Соответствующие документы о приеме подписало чешское минобороны.

Акцентировано, что Прага получит поставки от Берлина в качестве компенсации за помощь Украине в войне с РФ. Поделиться