Rheinmetall поставить Чехії 14 танків Leopard замість переданих раніше Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Чехії 14 Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину Büffel на заміну танків, які Прага раніше передала Україні.

Чехія отримає танки Leopard від Rheinmetall

Вартість замовлення становить тризначну цифру в мільйонах євро. Постачання відбуватимуться з кінця 2024 до початку 2026 року.

Відповідну угоду підписано в Празі наприкінці липня 2024 року між представниками обох країн і концерном Rheinmetall.

Постачання відбувається в рамках так званого «кільцевого обміну», запропонованого федеральним урядом Німеччини для підтримки України восени 2022 року. Це вже другий етап «обміну». Поширити

Чехія отримає не нові основні бойові танки, а Leopard 2A4 зі складів різних держав-користувачів, які належать Rheinmetall та пройшли капітальний ремонт. Броньована машина Büffel є найсучаснішим обладнанням.

«Кільцевий обмін» — процедура, розроблена федеральним урядом Німеччини після початку повномасштабного вторгнення РФ для підтримки України. Метою її було забезпечити якнайшвидше постачання Україні ненової техніки, переважно радянської, європейськими партнерами, союзниками по НАТО. В обмін Німеччина обіцяла згодом компенсувати цим країнам передану техніку сучасними зразками.

Чехія передала Україні понад 70 танків Т-72.

Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини

Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони.

Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ. Поширити