Rheinmetall поставить Чехії 14 танків Leopard замість переданих раніше Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Чехії 14 Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину Büffel на заміну танків, які Прага раніше передала Україні.
Головні тези:
- Чехія отримfє від Rheinmetall 14 танків Leopard та броньовану машину Büffel на заміну переданим раніше Україні.
- Угода на постачання танків Leopard відбулася в рамках «кільцевого обміну», запропонованого федеральним урядом Німеччини для підтримки України.
- Чехія отримає техніку зі складів різних держав-користувачів, які належать Rheinmetall та пройшли капітальний ремонт, включаючи 14 танків Leopard 2A4.
- «Кільцевий обмін» був розроблений для надання Україні швидкого доступу до техніки, що допоможе в утриманні оборони внаслідок вторгнення РФ.
- Чехія передала Україні понад 70 танків Т-72, отримуючи від Німеччини у компенсацію 14 танків Leopard 2A4 та інше обладнання.
Чехія отримає танки Leopard від Rheinmetall
Вартість замовлення становить тризначну цифру в мільйонах євро. Постачання відбуватимуться з кінця 2024 до початку 2026 року.
Відповідну угоду підписано в Празі наприкінці липня 2024 року між представниками обох країн і концерном Rheinmetall.
Чехія отримає не нові основні бойові танки, а Leopard 2A4 зі складів різних держав-користувачів, які належать Rheinmetall та пройшли капітальний ремонт. Броньована машина Büffel є найсучаснішим обладнанням.
«Кільцевий обмін» — процедура, розроблена федеральним урядом Німеччини після початку повномасштабного вторгнення РФ для підтримки України. Метою її було забезпечити якнайшвидше постачання Україні ненової техніки, переважно радянської, європейськими партнерами, союзниками по НАТО. В обмін Німеччина обіцяла згодом компенсувати цим країнам передану техніку сучасними зразками.
Чехія передала Україні понад 70 танків Т-72.
Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини
Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони.
Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні — до кінця 2026-го.
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