Rheinmetall поставить Чехії 14 танків Leopard замість переданих раніше Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Rheinmetall поставить Чехії 14 танків Leopard замість переданих раніше Україні

Leopard
Джерело:  Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Чехії 14 Leopard 2A4 та одну броньовану евакуаційну машину Büffel на заміну танків, які Прага раніше передала Україні.

Головні тези:

  • Чехія отримfє від Rheinmetall 14 танків Leopard та броньовану машину Büffel на заміну переданим раніше Україні.
  • Угода на постачання танків Leopard відбулася в рамках «кільцевого обміну», запропонованого федеральним урядом Німеччини для підтримки України.
  • Чехія отримає техніку зі складів різних держав-користувачів, які належать Rheinmetall та пройшли капітальний ремонт, включаючи 14 танків Leopard 2A4.
  • «Кільцевий обмін» був розроблений для надання Україні швидкого доступу до техніки, що допоможе в утриманні оборони внаслідок вторгнення РФ.
  • Чехія передала Україні понад 70 танків Т-72, отримуючи від Німеччини у компенсацію 14 танків Leopard 2A4 та інше обладнання.

Чехія отримає танки Leopard від Rheinmetall

Вартість замовлення становить тризначну цифру в мільйонах євро. Постачання відбуватимуться з кінця 2024 до початку 2026 року.

Відповідну угоду підписано в Празі наприкінці липня 2024 року між представниками обох країн і концерном Rheinmetall.

Постачання відбувається в рамках так званого «кільцевого обміну», запропонованого федеральним урядом Німеччини для підтримки України восени 2022 року. Це вже другий етап «обміну».

Чехія отримає не нові основні бойові танки, а Leopard 2A4 зі складів різних держав-користувачів, які належать Rheinmetall та пройшли капітальний ремонт. Броньована машина Büffel є найсучаснішим обладнанням.

«Кільцевий обмін» — процедура, розроблена федеральним урядом Німеччини після початку повномасштабного вторгнення РФ для підтримки України. Метою її було забезпечити якнайшвидше постачання Україні ненової техніки, переважно радянської, європейськими партнерами, союзниками по НАТО. В обмін Німеччина обіцяла згодом компенсувати цим країнам передану техніку сучасними зразками.

Чехія передала Україні понад 70 танків Т-72.

Чехія отримає 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини

Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони.

Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.

Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні — до кінця 2026-го.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Танки Leopard та боєприпаси. Україна отримає від Іспанії нову військову допомогу
Танки Леопард
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Танки Leopard, БпЛА та боєприпаси. Німеччина оновила дані про пакет допомоги Україні
Танк Леопард
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина не забороняє Україні використовувати танки Leopard на території РФ
Український танк Leopard 2

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?