Rheinmetall представив зенітний танк на базі Leopard 1. Його постачатимуть ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall днями провів захід Skyranger System Demonstration 2024. Під час нього було продемонстровано зенітний танк на базі Leopard 1, який було обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 мм.
Головні тези:
- На заході Skyranger System Demonstration 2024 було представлено зенітний танк на базі Leopard 1 від Rheinmetall. Танк обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 мм.
- Зенітний танк має бойову башту з боєзапасом на 252 постріли та ефективну дальність ведення вогню 4 км. Шасі танка було узято від Leopard 1A5BE.
- Rheinmetall планує замовити принаймні 10 таких танків для ЗСУ, а також розглядає можливість продажу іншим країнам. Концерн також готує до передачі для України бойову машину піхоти Lynx.
Rheinmetall представив новий зенітний танк: що відомо
Під час показу танку були присутні представники Збройних сил, а також оборонної промисловості від 26 країн світу. Перша демонстрація вогневих випробувань Skyranger 35 на Leopard 1 не була такою успішною, як розраховувалось - відмовив один із вузлів пульта управління.
Під час будівництва танку було використано шасі від Leopard 1A5BE. Башта виконана "безпілотною" й вміщує боєзапас на 252 постріли. Ефективна дальність ведення вогню складає 4 км.
За словами представника Rheinmetall, танк було побудовано для того, щоб показати, що модуль Skyranger 35 насправді може бути адаптований під різні типи шасі.
Rheinmetall готує бойову машину піхоти Lynx для України
У звіті за пів року концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО і Україні.
Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.
У звіті також зазначається, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Поки що невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.
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