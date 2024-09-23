Rheinmetall представив зенітний танк на базі Leopard 1. Його постачатимуть ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall днями провів захід Skyranger System Demonstration 2024. Під час нього було продемонстровано зенітний танк на базі Leopard 1, який було обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 мм.

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Під час показу танку були присутні представники Збройних сил, а також оборонної промисловості від 26 країн світу. Перша демонстрація вогневих випробувань Skyranger 35 на Leopard 1 не була такою успішною, як розраховувалось - відмовив один із вузлів пульта управління.

Після заміни блоку, яка тривала протягом доби, стрільби були продемонстровані вже на наступний день. Поширити

Під час будівництва танку було використано шасі від Leopard 1A5BE. Башта виконана "безпілотною" й вміщує боєзапас на 252 постріли. Ефективна дальність ведення вогню складає 4 км.

Зенітний танк на базі Leopard 1

За словами представника Rheinmetall, танк було побудовано для того, щоб показати, що модуль Skyranger 35 насправді може бути адаптований під різні типи шасі.

Концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких танків для Сил оборони, але розробка орієнтована для продажу й іншим потенційно зацікавленим країнам також. Поширити

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У звіті за пів року концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО і Україні.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.