Rheinmetall додатково поставить Україні 8 мобільних шпиталів для ЗСУ

Rheinmetall поставить Україні мобільні шпиталі для ЗСУ

Це замовлення є частиною німецької програми зі зміцнення обороноздатності України, ініційованої Федеральним урядом Німеччини.

Поставки сучасних медичних систем розпочнуться 2024 року і будуть завершені до кінця 2026 року. Комплектація включає вісім повністю обладнаних мобільних медичних станцій, оснащених найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.

Для транспортування кожної станції Rheinmetall поставить три спеціалізовані вантажівки з причепами. Вартість контракту оцінюється в середні двозначні числа мільйонів євро.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив важливість цього контракту.

Медичні установи від Rheinmetall вирізняються високою мобільністю, швидкою експлуатацією та високою якістю. Нове замовлення підкреслює, що наші перші поставки в Україну медичної техніки виправдали себе. Ми раді зіграти важливу роль у підтримці українських військ, зокрема й медичною допомогою. Армін Паппергер Гендиректор Rheinmetall AG

На додаток до поставок українські військовослужбовці пройдуть тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій у Німеччині.

Станції передових хірургічних бригад (FST) призначені для оперативного медичного втручання на передовій лінії фронту. Вони дають змогу проводити складні хірургічні операції та стабілізувати стан тяжкопоранених у найкоротші терміни, що істотно підвищує шанси на порятунок життя. Поширити

Rheinmetall готує бойову машину піхоти Lynx для України

До кінця 2024 року німецька компанія Rheinmetall планує передати Збройним силам України першу бойову машину піхоти Lynx. Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами.

У звіті за пів року концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО та Україні.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.