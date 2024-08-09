Rheinmetall додатково поставить Україні 8 мобільних шпиталів для ЗСУ

Міністерство оборони України уклало контракт із німецькою компанією Rheinmetall на постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад (FST) для потреб армії.
Головні тези:
- Контракт між Rheinmetall та Україною передбачає поставку 8 мобільних шпиталів для ЗСУ до 2026 року.
- Медичні станції FST від Rheinmetall оснащені найсучаснішим устаткуванням для оперативного медичного втручання.
- Українські військовослужбовці отримають навчання з експлуатації нових медичних систем у Німеччині.
Rheinmetall поставить Україні мобільні шпиталі для ЗСУ
Це замовлення є частиною німецької програми зі зміцнення обороноздатності України, ініційованої Федеральним урядом Німеччини.
Поставки сучасних медичних систем розпочнуться 2024 року і будуть завершені до кінця 2026 року. Комплектація включає вісім повністю обладнаних мобільних медичних станцій, оснащених найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.
Для транспортування кожної станції Rheinmetall поставить три спеціалізовані вантажівки з причепами. Вартість контракту оцінюється в середні двозначні числа мільйонів євро.
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив важливість цього контракту.
На додаток до поставок українські військовослужбовці пройдуть тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій у Німеччині.
Rheinmetall готує бойову машину піхоти Lynx для України
До кінця 2024 року німецька компанія Rheinmetall планує передати Збройним силам України першу бойову машину піхоти Lynx. Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами.
У звіті за пів року концерн Rheinmetall відзначив значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО та Україні.
Генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. Зокрема, у другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.
У звіті також зазначається, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Поки що невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.
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