Rheinmetall дополнительно поставит Украине 8 мобильных госпиталей для ВСУ

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для нужд армии.

Rheinmetall поставит Украине мобильные госпитали для ВСУ

Этот заказ является частью немецкой программы по укреплению обороноспособности Украины, инициированной Федеральным правительством Германии.

Поставки современных медицинских систем начнутся в 2024 году и будут завершены к концу 2026 года. Комплектация включает восемь полностью оборудованных мобильных медицинских станций, оснащенных самой передовой техникой, включая рентгеноконтейнеры, операционные и блоки интенсивной терапии.

Для транспортировки каждой станции Rheinmetall поставит три специализированных грузовика с прицепами. Стоимость контракта оценивается в средние двузначные числа миллионов евро.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул важность этого контракта.

Медицинские учреждения от Rheinmetall отличаются высокой мобильностью, быстрой эксплуатацией и высоким качеством. Новый заказ подчеркивает, что наши первые поставки в Украину медицинской техники оправдали себя. Мы рады сыграть важную роль в поддержке украинских войск, в том числе медицинской помощи. Армин Паппергер Гендиректор Rheinmetall AG

В дополнение к поставкам, украинские военнослужащие пройдут недельное обучение по эксплуатации новых медицинских станций в Германии.

Станции передовых хирургических бригад (FST) предназначены для оперативного вмешательства на передовой линии фронта. Они позволяют проводить сложные хирургические операции и стабилизировать состояние тяжелораненых в кратчайшие сроки, что существенно повышает шансы на спасение жизни. Поделиться

Rheinmetall готовит боевую машину пехоты Lynx для Украины

До конца 2024 года немецкая компания Rheinmetall планирует передать Вооруженным силам Украины первую боевую машину пехоты Lynx. Эта БМП оснащена разными видами оружия, в том числе автоматическими пушками и пулеметами.

В отчете за полгода концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и вооружения вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.

Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.