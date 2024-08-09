Rheinmetall дополнительно поставит Украине 8 мобильных госпиталей для ВСУ

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для нужд армии.
Главные тезисы
- Контракт между Rheinmetall и Украиной предусматривает поставку 8 мобильных госпиталей для ВСУ до 2026 года.
- Медицинские станции FST от Rheinmetall оборудованы современным оборудованием для оперативного медицинского вмешательства.
- Обучение украинских военнослужащих по эксплуатации новых медицинских станций будет проводиться в Германии.
- Поставка мобильных госпиталей и БМП для Украины подчеркивает важность поддержки ВСУ со стороны Rheinmetall.
Rheinmetall поставит Украине мобильные госпитали для ВСУ
Этот заказ является частью немецкой программы по укреплению обороноспособности Украины, инициированной Федеральным правительством Германии.
Поставки современных медицинских систем начнутся в 2024 году и будут завершены к концу 2026 года. Комплектация включает восемь полностью оборудованных мобильных медицинских станций, оснащенных самой передовой техникой, включая рентгеноконтейнеры, операционные и блоки интенсивной терапии.
Для транспортировки каждой станции Rheinmetall поставит три специализированных грузовика с прицепами. Стоимость контракта оценивается в средние двузначные числа миллионов евро.
Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул важность этого контракта.
В дополнение к поставкам, украинские военнослужащие пройдут недельное обучение по эксплуатации новых медицинских станций в Германии.
Rheinmetall готовит боевую машину пехоты Lynx для Украины
До конца 2024 года немецкая компания Rheinmetall планирует передать Вооруженным силам Украины первую боевую машину пехоты Lynx. Эта БМП оснащена разными видами оружия, в том числе автоматическими пушками и пулеметами.
В отчете за полгода концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и вооружения вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.
Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.
В отчете также отмечается, что первая БМП Lynx будет передана Украине до конца 2024 года. Пока неизвестно, где именно будут собирать эти машины, но компания ведет переговоры по локализации производства.
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