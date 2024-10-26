У Rheinmetall розкрили подробиці виробництва в Україні БМП Lynx

Концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює, до кінця 2024 року планується виготовлення першої БМП Lynx.

Перша виготовлена в Україні БМП Lynx з’явиться до кінця 2024 року

Про це заявив гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство. Армін Паппергер Гендиректор Rheinmetall

Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати. Поширити

Директор концерну також розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьох заводів.

Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати.

Будівництво заводів Rheinmetall в Україні

Ще в березні 2024 року повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

Зокрема Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів. Крім того, "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні. Поширити

У травні також стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.