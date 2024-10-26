У Rheinmetall розкрили подробиці виробництва в Україні БМП Lynx

Концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює, до кінця 2024 року планується виготовлення першої БМП Lynx.
Головні тези:
- Концерн Rheinmetall планує побудувати чотири заводи в Україні з виробництва зброї, один із них уже функціонує.
- Впродовж 2024 року планується виготовлення першої БМП Lynx в Україні за участю Rheinmetall.
- Розширення співпраці між Rheinmetall та українською оборонною індустрією включає будівництво порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.
Перша виготовлена в Україні БМП Lynx з’явиться до кінця 2024 року
Про це заявив гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.
Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.
Директор концерну також розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьох заводів.
Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати.
Будівництво заводів Rheinmetall в Україні
Ще в березні 2024 року повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.
У травні також стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.
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