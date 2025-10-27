Rheinmetall запустить в Україні виробництво БМП KF41 Lynx

За словами джерел, Rheinmetall планує відкрити завод в Україні вже до кінця 2025 року.
Головні тези:
- Rheinmetall планує відкрити завод в Україні до кінця 2025 року для виробництва БМП KF41 Lynx.
- Україна збирається випускати KF41 Lynx від німецького виробника з урахуванням потреб власної армії.
- Нова БМП має модульну конструкцію, що дозволить легко модернізувати її з урахуванням потреб специфічних умов бойових дій.
БМП KF41 Lynx випускатимуть в Україні
В Україні обрали основну бойову машину піхоти (БМП) для власного виробництва. У нашій країні вироблятимуть KF41 Lynx від німецького Rheinmetall, пише Defence Network з посиланням на джерела.
За словами джерел, було ухвалено рішення запустити у виробництво в Україні саме KF41 Lynx.
Вони зазначили, що минулого тижня на зустрічі у форматі Рамштайн міністри оборони України та Німеччини підписали угоду, яка передбачає спільний промисловий проєкт із виробництва цього БМП в Україні.
У виданні додали, що Rheinmetall планує відкрити завод в Україні вже до кінця 2025 року. Обсяги виробництва не розкриваються.
Також у виданні розповіли про головні особливості Lynx. Ця БМП має модульну конструкцію, що спрощує можливість її модернізації.
Наприклад, якщо Угорщина інтегрує систему протиповітряної оборони Skyranger у свої Lynx, то пізніше їх зможуть використовувати інші країни, включно з Україною.
Lynx KF41 вміщує трьох членів екіпажу і до дев'яти солдатів. Його максимальна вага становить 50 тонн, а в рух його приводить двигун потужністю 1140 к.с., який дає змогу розвивати швидкість до 70 км/год.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-