Rheinmetall запустить в Україні виробництво БМП KF41 Lynx

БМП KF41 Lynx випускатимуть в Україні

В Україні обрали основну бойову машину піхоти (БМП) для власного виробництва. У нашій країні вироблятимуть KF41 Lynx від німецького Rheinmetall, пише Defence Network з посиланням на джерела.

У виданні нагадали, що перший БМП Lynx угорського виробництва було відправлено в Україну для випробувань наприкінці 2024 року. Після цього проєкт на деякий час затих, оскільки Україна аналізувала, які системи дійсно потребують власної виробничої лінії.

За словами джерел, було ухвалено рішення запустити у виробництво в Україні саме KF41 Lynx.

Вони зазначили, що минулого тижня на зустрічі у форматі Рамштайн міністри оборони України та Німеччини підписали угоду, яка передбачає спільний промисловий проєкт із виробництва цього БМП в Україні.

У виданні додали, що Rheinmetall планує відкрити завод в Україні вже до кінця 2025 року. Обсяги виробництва не розкриваються.

Також у виданні розповіли про головні особливості Lynx. Ця БМП має модульну конструкцію, що спрощує можливість її модернізації.

Наприклад, якщо Угорщина інтегрує систему протиповітряної оборони Skyranger у свої Lynx, то пізніше їх зможуть використовувати інші країни, включно з Україною.

Італія ж планує оснастити свої БМП 120-мм гарматою, засобами радіоелектронної боротьби, 120-мм мінометом і протитанковим захистом.

Lynx KF41 вміщує трьох членів екіпажу і до дев'яти солдатів. Його максимальна вага становить 50 тонн, а в рух його приводить двигун потужністю 1140 к.с., який дає змогу розвивати швидкість до 70 км/год.