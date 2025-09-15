Rheinmetall розширює діяльність у сфері військового кораблебудування — що відомо

Німецький збройовий концерн Rheinmetall досягнув угоди про придбання військового підрозділу суднобудівної групи Lürssen Group у рамках розширення своєї європейської діяльності.

Rheinmetall будуватиме військові кораблі

Про це йдеться у заяві концерну.

Компанії домовилися не розголошувати ціну покупки, вони мають намір завершити угоду на початку наступного року за умови отримання схвалення антимонопольного органу.

Аналітики інвестиційної компанії Jefferies заявили, що NVL (Naval Vessels Lürssen) генерує двозначну рентабельність, що свідчить про ціну поглинання від 1,5 до 2 мільярдів євро «без боргів».

NVL — це приватна група з чотирма верфями на півночі Німеччини та за кордоном. Обсяг її продажів у 2024 фінансовому році склав близько 1 мільярда євро, вона забезпечує роботою близько 2100 осіб по всьому світу.

Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, який також виробляє танки та бойові машини піхоти, впродовж десятиліть активно працює в морському секторі. За даними галузевих джерел Reuters, концерн минулого місяця висловив зацікавленість у поглинанні NVL.

Німецький концерн Rheinmetall AG планує увійти в суднобудівний бізнес і має намір стати єдиним центром для задоволення оборонних потреб Європи.

Rheinmetall відкрив у Німеччині найбільший в Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Крім того, у Веце компанія побудувала завод з виробництва секцій фюзеляжу для американського винищувача-бомбардувальника F-35.