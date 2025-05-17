Rheinmetall і Lockheed Martin вироблятимуть ракети для Patriot у Європі

Німецька компанія Rheinmetall спільно з американською Lockheed Martin планує налагодити масштабне виробництво ракет ATACMS та Patriot PAC-3 у Європі.

Ракети для Patriot вироблятимуть у Європі

Як пояснив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, наразі тривають переговори про створення спільного підприємства, в якому його компанія має намір придбати 60-відсоткову частку.

Причиною такого рішення є брак виробничих потужностей у США для задоволення європейського попиту. Тому обидва партнери хочуть створити європейський «Центр компетенції» для ракет.

Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати ракети з Америки, а це занадто довго, — пояснює Паппергер.

На початку травня стало відомо, що компанії підписали меморандум, який передбачає створення європейського центру компетенції з виробництва та розподілу ракет і ракетних систем з метою зміцнення безпеки та незалежності Європи.

Серед можливих кандидатів на виробництво розглядаються ракети ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM і PAC-3. Поширити

За оцінками генерального директора Rheinmetall, виробнича лінія буде готова через 12–13 місяців. Там же відбуватиметься остаточна збірка. Дослідно-конструкторські роботи проводитимуться спільно з Lockheed Martin, а це означає, що права інтелектуальної власності також будуть розташовані в Європі.

Однак проєкт потребує схвалення уряду США, над чим працюють обидва партнери. Паппергер очікує, що після того, як виробництво ракетних двигунів розпочнеться наступного року, виробництво ракет стартує у 2027 році. У 2028 і 2029 роках буде відбуватись нарощування виробництва.

Lockheed Martin наразі припиняє виробництво ATACMS, оскільки починає розгортати виробництво PrSM — ракети, яка замінить ATACMS у арсеналі США. Тому обговорюється можливість виконання решти американських контрактів на новому заводі. Паппергер пояснив, що для цього планується безпосередньо отримати лінії виробництва ATACMS із США.

Він спрогнозував, що потужності для виробництва нових двигунів будуть швидко завантажені, особливо враховуючи високий попит України на ракети Patriot. За його оцінками, поточна потреба в ракетах становить: 600–800 ATACMS, близько 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM і 250–300 PAC-3 MSE на рік.

Відповідаючи на запитання про можливе створення «Центру компетенції» з виробництва ракет, американська компанія Lockheed Martin заявила, що працює зі своїми європейськими союзниками над визначенням можливостей співпраці. За словами представників компанії, оскільки переговори ще тривають, будь-які деталі, що повідомляються, є попередніми й неофіційними.