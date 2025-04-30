Lockheed Martin і Rheinmetall спільно вироблятимуть озброєння в Європі
Категорія
Світ
Дата публікації

Lockheed Martin і Rheinmetall спільно вироблятимуть озброєння в Європі

меморандум
Джерело:  Rheinmetall

Американська компанія з аерокосмічних та оборонних технологій Lockheed Martin і німецький концерн та провідний постачальник оборонних систем Rheinmetall підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Головні тези:

  • Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах. Компанії вже почали визначати подальші кроки щодо його створення.
  • Lockheed Martin та Rheinmetall чудово доповнюють один одного завдяки своїм специфічним навичкам та технологічному досвіду.

Lockheed Martin і Rheinmetall підписали меморандум про співпрацю

Компанії мають намір розширити сферу співпраці, щоб діяти як європейський центр передового досвіду у виробництві ракет і снарядів для зміцнення безпеки та незалежності Європи.

Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах. Компанії вже почали визначати подальші кроки щодо його створення. Впровадження залежить від схвалення урядів США та Німеччини.

Завдяки цьому проєкту Rheinmetall, який має доступ до ринків багатьох країн як провідний виробник систем у Європі, та Lockheed Martin як провідний міжнародний виробник ракет та реактивних снарядів об'єднують зусилля, щоб спільно діяти на зростаючому військовому ринку на благо своїх клієнтів, наголосили в компаніях.

Це партнерство відображає нашу відданість справі просування трансатлантичної безпеки та надання перевірених, найсучасніших можливостей нашим союзникам. Це крок до того, щоб допомогти нашим європейським клієнтам виконати свої зобов'язання перед НАТО. Це партнерство зміцнить оборонну промисловість та створить робочі місця в США та Європі, — прокоментував підписання віцепрезидент з міжнародних питань компанії Lockheed Martin Рей Піселлі.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що Lockheed Martin та Rheinmetall чудово доповнюють один одного завдяки своїм специфічним навичкам та технологічному досвіду.

На зростаючому європейському ринку ми прагнемо відігравати значну роль у виробництві ракет та снарядів, на які спостерігається значний попит. Rheinmetall буде залучений не лише у продажах, але й зі значною часткою у виробництві.

Армін Паппергер

Армін Паппергер

Гендиректор Rheinmetall AG

Lockheed Martin є партнером німецької промисловості вже понад 50 років і продовжує розвивати ці партнерства, співпрацюючи з такими компаніями, як Rheinmetall, які мають передові технологічні можливості.

В межах міжнародного ланцюга постачання винищувачів F-35, Rheinmetall розпочне виробництво першої з приблизно 400 секцій центральних фюзеляжів F-35 у липні 2025 року.

У 2023 році компанії Rheinmetall та Lockheed Martin об'єднали зусилля для спільної розробки реактивної системи залпового вогню GMARS, щоб задовольнити зростаючу потребу в далекобійній реактивній артилерії. Вперше його представили публіці в Парижі влітку 2024 року на виставці Eurosatory.

Нагадаємо, що компанія Rheinmetall є одним з головних постачальників військових матеріалів Україні та має з нею спільні підприємства.

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