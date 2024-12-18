Rheinmetall поставить ЗСУ модулі для 155-міліметрової артилерії
Категорія
Україна
Дата публікації

Rheinmetall поставить ЗСУ модулі для 155-міліметрової артилерії

Rheinmetall поставить ЗСУ модулі для 155-міліметрової артилерії
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Джерело:  Rheinmetall

Компанія Rheinmetall підписала контракт із Міністерством оборони України на постачання метальних зарядних модулів для 155-мм артилерійських гармат. Загальна вартість угоди, укладеної в четвертому кварталі 2024 року, оцінюється приблизно в 9 млн євро.

Головні тези:

  • Rheinmetall підписав контракт з Міністерством оборони України на постачання модулів для 155-мм артилерії на суму 9 млн євро.
  • Партнерство Rheinmetall з Україною підкреслює їхню стратегічну співпрацю в галузі оборони.
  • Україна отримає десятки тисяч метальних зарядних модулів різних типів для артилерійських гармат.
  • Rheinmetall разом з українськими партнерами розробляє програмне забезпечення для безпілотних систем, що підвищить ефективність військових дій.
  • Створення єдиного стандарту зв'язку для безпілотників серед країн НАТО сприятиме координації дій та підвищить обороноздатність союзників.

Rheinmetall поставить Україні модулі для 155-мм артилерійських гармат

Згідно з умовами договору, компанія поставить кілька десятків тисяч 155-мм метальних модулів різних типів. Очікується, що перші поставки відбудуться вже у січні 2025 року.

У сучасних артилерійських системах снаряди та метальні заряди використовуються окремо, що дозволяє регулювати дальність стрільби, — зазначили представники Rheinmetall.

Rheinmetall залишається одним із ключових світових виробників великокаліберних боєприпасів та систем метальних зарядів. Також компанія відіграє провідну роль як стратегічний партнер України в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів

У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем.

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.

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