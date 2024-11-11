Rheinmetall надав Україні доступ до супутникових знімків SAR. Чому це важливо

Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.
Головні тези:
- Україна розширила доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE завдяки угоді з німецьким концерном Rheinmetall.
- Супутникові знімки, отримані від ICEYE, дозволяють генерувати високо деталізовані зображення незалежно від погодних умов.
- Ці дані стануть основою для розвідувальних операцій та рішень, що сприятимуть українським Збройним силам у спостереженні та власному позиціюванню.
- Супутники SAR ICEYE можуть ідентифікувати найменші об'єкти на Землі, що дозволить отримати вирішальні переваги в бойових ситуаціях.
- Незалежність від погодних умов та часу доби робить супутники SAR ICEYE ключовим інструментом для забезпечення безпеки та оперативності заходів українських Збройних сил.
Україна отримує супутникові знімки SAR від ICEYE
Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.
У чому особливість супутників ICEYE
Як зазначили в Rheinmetall, супутники SAR від ICEYE можуть генерувати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби.
За допомогою таких супутників можна робити дуже деталізовані знімки, які дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на Землі.
Це може дати вирішальні переваги Збройним силам щодо спостереження, захоплення цілей, розвідки або власного позиціювання на полі бою.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-