Rheinmetall предоставил Украине доступ к спутниковым снимкам SAR. Почему это важно

Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, расширяющий ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.
Главные тезисы
- Доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE от Rheinmetall позволяет Украине генерировать высоко детализированные изображения для разведывательных операций и обеспечения безопасности.
- Спутники SAR ICEYE идентифицируют самые маленькие объекты, обеспечивая решающее преимущество в боевых ситуациях.
- Независимость от погодных условий и времени суток делает спутники SAR ICEYE ключевым инструментом для украинских Вооруженных сил.
- Доступ Украины к флотилии радарных спутников ICEYE открывает новые возможности для оперативного планирования и принятия решений военного характера.
- Высокое разрешение и возможность идентификации малейших объектов на Земле делают спутники SAR ICEYE эффективным инструментом для наблюдения, разведки и управления силами на поле боя.
Украина получает спутниковые снимки SAR от ICEYE
Таким образом, Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.
В чем особенность спутников ICEYE
Как отметили в Rheinmetall, спутники SAR от ICEYE могут генерировать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий и времени суток.
С помощью таких спутников можно делать очень детализированные снимки, позволяющие идентифицировать даже самые маленькие объекты на Земле.
Это может дать решающие преимущества Вооруженным силам по наблюдению, захвату целей, разведке или собственному позиционированию на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-