Rheinmetall предоставил Украине доступ к спутниковым снимкам SAR. Почему это важно

Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, расширяющий ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.

Украина получает спутниковые снимки SAR от ICEYE

С начала октября 2024 Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Эти данные дополнят разведывательные данные из других источников и станут основой для принятия решений и оперативного планирования украинских Вооруженных сил. Поделиться

Таким образом, Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.

В чем особенность спутников ICEYE

Как отметили в Rheinmetall, спутники SAR от ICEYE могут генерировать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий и времени суток.

С помощью таких спутников можно делать очень детализированные снимки, позволяющие идентифицировать даже самые маленькие объекты на Земле.