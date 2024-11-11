Rheinmetall предоставил Украине доступ к спутниковым снимкам SAR. Почему это важно
Категория
Мир
Дата публикации

Rheinmetall предоставил Украине доступ к спутниковым снимкам SAR. Почему это важно

SAR
Read in English
Читати українською
Источник:  Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, расширяющий ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.

Главные тезисы

  • Доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE от Rheinmetall позволяет Украине генерировать высоко детализированные изображения для разведывательных операций и обеспечения безопасности.
  • Спутники SAR ICEYE идентифицируют самые маленькие объекты, обеспечивая решающее преимущество в боевых ситуациях.
  • Независимость от погодных условий и времени суток делает спутники SAR ICEYE ключевым инструментом для украинских Вооруженных сил.
  • Доступ Украины к флотилии радарных спутников ICEYE открывает новые возможности для оперативного планирования и принятия решений военного характера.
  • Высокое разрешение и возможность идентификации малейших объектов на Земле делают спутники SAR ICEYE эффективным инструментом для наблюдения, разведки и управления силами на поле боя.

Украина получает спутниковые снимки SAR от ICEYE

С начала октября 2024 Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Эти данные дополнят разведывательные данные из других источников и станут основой для принятия решений и оперативного планирования украинских Вооруженных сил.

Таким образом, Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.

В чем особенность спутников ICEYE

Как отметили в Rheinmetall, спутники SAR от ICEYE могут генерировать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий и времени суток.

С помощью таких спутников можно делать очень детализированные снимки, позволяющие идентифицировать даже самые маленькие объекты на Земле.

Это может дать решающие преимущества Вооруженным силам по наблюдению, захвату целей, разведке или собственному позиционированию на поле боя.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Франция первой в мире запустила лазерную спутниковую связь
Лазерная орбитальная связь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Спутник зафиксировал перемещение солдат КНДР в Россию — фото
Спутник зафиксировал перемещение солдат КНДР в Россию — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
SpaceX провела успешный запуск первого в мире спутника из дерева ― видео
Деревянный спутник

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?