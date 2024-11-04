Rheinmetall завершує будівництво другого військового заводу в Україні

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Він наголосив, що розвиток оборонної промисловості є ключовим для безпеки Європи і захисту України.

Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства. Марк Рютте Генсек НАТО

Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року також серйозно наростив випуск боєприпасів.

Крім того, за словами генсека, німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України.

Перша виготовлена в Україні БМП Lynx з’явиться до кінця 2024 року

Про це заявив гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія — це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство. Поширити

Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.