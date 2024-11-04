Німецький оборонний концерн Rheinmetall невдовзі завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.
Головні тези:
- Rheinmetall завершує будівництво другого військового заводу в Україні, що підвищить оборонну потенцію країни.
- Розвиток оборонної промисловості є ключовим для забезпечення безпеки Європи та захисту України, підтверджено генсеком НАТО.
- Німецька компанія Rheinmetall збільшує випуск боєприпасів в Україні та виводить виробництво бойової техніки на новий рівень.
- Rheinmetall планує побудувати український пороховий завод та завод з виробництва боєприпасів, підтверджуючи довгострокове партнерство з Україною.
Rheinmetall завершує будівництво другого військового заводу в Україні
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.
Він наголосив, що розвиток оборонної промисловості є ключовим для безпеки Європи і захисту України.
Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року також серйозно наростив випуск боєприпасів.
Крім того, за словами генсека, німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України.
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Про це заявив гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.
Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.
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