Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. В данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Это очень продуктивное совместное предприятие.