Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине

Rheinmetall
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия в Украине.

Главные тезисы

  • Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине, повышая оборонную потенцию страны.
  • Развитие оборонной промышленности признано НАТО ключевым для обеспечения безопасности Европы и защиты Украины.
  • Компания Rheinmetall увеличивает выпуск боеприпасов и выводит производство боевой техники на новый уровень в Украине.
  • В планах Rheinmetall постоение украинского порохового завода и завода по производству боеприпасов, подтверждая партнерство с Украиной.
  • Первая боевая пехотная машина Lynx появится в Украине к концу 2024 года, укрепляя производство бронетехники в стране.

Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Он подчеркнул, что развитие оборонной промышленности является ключевым для безопасности Европы и защиты Украины.

Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. В скором времени будет завершено строительство второго предприятия.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года также серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Кроме того, по словам генсека, немецкая промышленность крайне важна для НАТО и Украины.

Первая изготовленная в Украине БМП Lynx появится к концу 2024 года

Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. В данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Это очень продуктивное совместное предприятие.

Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

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