Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия в Украине.
Главные тезисы
- Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине, повышая оборонную потенцию страны.
- Развитие оборонной промышленности признано НАТО ключевым для обеспечения безопасности Европы и защиты Украины.
- Компания Rheinmetall увеличивает выпуск боеприпасов и выводит производство боевой техники на новый уровень в Украине.
- В планах Rheinmetall постоение украинского порохового завода и завода по производству боеприпасов, подтверждая партнерство с Украиной.
- Первая боевая пехотная машина Lynx появится в Украине к концу 2024 года, укрепляя производство бронетехники в стране.
Rheinmetall завершает строительство второго военного завода в Украине
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.
Он подчеркнул, что развитие оборонной промышленности является ключевым для безопасности Европы и защиты Украины.
Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года также серьезно нарастил выпуск боеприпасов.
Кроме того, по словам генсека, немецкая промышленность крайне важна для НАТО и Украины.
Первая изготовленная в Украине БМП Lynx появится к концу 2024 года
Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-