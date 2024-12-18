Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии
Категория
Украина
Дата публикации

Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии

Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии
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Источник:  Rheinmetall

Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку метательных зарядных модулей для 155-мм артиллерийских орудий. Общая стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, оценивается примерно в 9 млн. евро.

Главные тезисы

  • Rheinmetall подписал контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей для 155-мм артиллерии на сумму 9 млн евро.
  • Партнерство Rheinmetall из Украины подчеркивает их стратегическое сотрудничество в области обороны.
  • Украина получит десятки тысяч метательных зарядных модулей разных типов для артиллерийских орудий.
  • Rheinmetall вместе с украинскими партнерами разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем, что повысит эффективность военных действий.
  • Создание единого стандарта связи для беспилотников среди стран НАТО будет способствовать координации действий и повысит обороноспособность союзников.

Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Согласно условиям договора, компания поставит несколько десятков тысяч 155-мм метательных модулей разных типов. Ожидается, что первые поставки пройдут уже в январе 2025 года.

В современных артиллерийских системах снаряды и метательные заряды используются отдельно, что позволяет регулировать дальность стрельбы, отметили представители Rheinmetall.

Rheinmetall остается одним из ключевых мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и систем метательных зарядов. Также компания играет ведущую роль в качестве стратегического партнера Украины в оборонной борьбе против российской агрессии.

Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов

В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем.

Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.

Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.

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