Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии

Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку метательных зарядных модулей для 155-мм артиллерийских орудий. Общая стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, оценивается примерно в 9 млн. евро.
Главные тезисы
- Rheinmetall подписал контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей для 155-мм артиллерии на сумму 9 млн евро.
- Партнерство Rheinmetall из Украины подчеркивает их стратегическое сотрудничество в области обороны.
- Украина получит десятки тысяч метательных зарядных модулей разных типов для артиллерийских орудий.
- Rheinmetall вместе с украинскими партнерами разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем, что повысит эффективность военных действий.
- Создание единого стандарта связи для беспилотников среди стран НАТО будет способствовать координации действий и повысит обороноспособность союзников.
Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий
Согласно условиям договора, компания поставит несколько десятков тысяч 155-мм метательных модулей разных типов. Ожидается, что первые поставки пройдут уже в январе 2025 года.
Rheinmetall остается одним из ключевых мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и систем метательных зарядов. Также компания играет ведущую роль в качестве стратегического партнера Украины в оборонной борьбе против российской агрессии.
Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов
В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.
Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.
По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».
Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.
Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-