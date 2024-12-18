Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии

Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку метательных зарядных модулей для 155-мм артиллерийских орудий. Общая стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, оценивается примерно в 9 млн. евро.

Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Согласно условиям договора, компания поставит несколько десятков тысяч 155-мм метательных модулей разных типов. Ожидается, что первые поставки пройдут уже в январе 2025 года.

В современных артиллерийских системах снаряды и метательные заряды используются отдельно, что позволяет регулировать дальность стрельбы, отметили представители Rheinmetall. Поделиться

Rheinmetall остается одним из ключевых мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и систем метательных зарядов. Также компания играет ведущую роль в качестве стратегического партнера Украины в оборонной борьбе против российской агрессии.

Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов

В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем. Поделиться

Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.