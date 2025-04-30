Lockheed Martin и Rheinmetall будут совместно производить вооружение в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

Lockheed Martin и Rheinmetall будут совместно производить вооружение в Европе

вооружение
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Источник:  Rheinmetall

Американская компания по аэрокосмическим и оборонным технологиям Lockheed Martin и немецкий концерн и ведущий поставщик оборонных систем Rheinmetall подписали Меморандум о взаимопонимании.

Главные тезисы

  • Возглавляемый Rheinmetall центр компетенций будет работать преимущественно в Германии и других европейских странах, уже начали определять дальнейшие шаги по его созданию.
  • Lockheed Martin и Rheinmetall отлично дополняют друг друга благодаря своим специфическим навыкам и технологическому опыту.

Lockheed Martin и Rheinmetall подписали меморандум о сотрудничестве

Компании намерены расширить область сотрудничества, чтобы действовать как европейский центр передового опыта в производстве ракет и снарядов для укрепления безопасности и независимости Европы.

Возглавляемый Rheinmetall центр компетенций будет работать преимущественно в Германии и других европейских странах. Компании уже начали определять дальнейшие шаги по его созданию. Внедрение зависит от одобрения правительств США и Германии.

Благодаря этому Rheinmetall, который имеет доступ к рынкам многих стран как ведущий производитель систем в Европе, и Lockheed Martin как ведущий международный производитель ракет и реактивных снарядов объединяют усилия, чтобы совместно действовать на растущем военном рынке во благо своих клиентов, отметили в компаниях.

Это партнерство отражает нашу приверженность делу продвижения трансатлантической безопасности и предоставления проверенных, современных возможностей нашим союзникам. Это шаг к тому, чтобы помочь нашим европейским клиентам выполнить свои обязательства перед НАТО. Это партнерство укрепит оборонную промышленность и создаст рабочие места в США и Европе, - прокомментировал подписание вице-президент по международным вопросам компании Lockheed Martin Рэй Писелли.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что Lockheed Martin и Rheinmetall отлично дополняют друг друга благодаря специфическим навыкам и технологическому опыту.

На растущем европейском рынке мы стремимся играть значительную роль в производстве ракет и снарядов, на которые наблюдается значительный спрос. Rheinmetall будет привлечен не только в продажах, но и с большой долей в производстве.

Армин Паппергер

Армин Паппергер

Гендиректор Rheinmetall AG

Lockheed Martin является партнером немецкой промышленности уже более 50 лет и продолжает развивать эти партнерства, сотрудничая с такими компаниями как Rheinmetall, которые имеют передовые технологические возможности.

В рамках международной цепи поставок истребителей F-35, Rheinmetall начнет производство первой из примерно 400 секций центральных фюзеляжей F-35 в июле 2025 года.

В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия для совместной разработки реактивной системы залпового огня GMARS, чтобы удовлетворить растущую потребность в дальнобойной реактивной артиллерии. Впервые он был представлен публике в Париже летом 2024 года на выставке Eurosatory.

Напомним, что компания Rheinmetall является одним из главных поставщиков военных материалов в Украине и имеет с ней совместные предприятия.

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