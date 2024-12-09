Rheinmetall совместно с США разрабатывает стандарты управления украинскими дронами

Крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сотрудничает с американским специалистом по программному обеспечению компанией Auterion для разработки общих стандартов управления автономными беспилотниками.
Главные тезисы
- Рheinmetall и Auterion совместно разрабатывают стандарты управления украинскими дронами для улучшения военных возможностей страны.
- ICEYE предоставляет Украине спутниковые снимки SAR для разведки и оперативного планирования военных операций.
- Разработка единой операционной системы обеспечивает эффективное взаимодействие и интеграцию различных воздушных беспилотных систем в Украине.
- Партнерство Rheinmetall и Auterion способствует внедрению современных стандартов управления беспилотниками среди стран-членов НАТО.
- Сотрудничество между Rheinmetall и Auterion способствует усилению разведывательных возможностей Украины через доступ к флотилии радарных спутников ICEYE.
Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов
В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.
Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.
По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».
Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.
Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.
Украина получает спутниковые снимки SAR от ICEYE
Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, расширяющий ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.
Таким образом, Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-