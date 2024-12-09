Rheinmetall совместно с США разрабатывает стандарты управления украинскими дронами
Категория
Технологии
Дата публикации

Rheinmetall совместно с США разрабатывает стандарты управления украинскими дронами

Rheinmetall
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Источник:  The Financial Times

Крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сотрудничает с американским специалистом по программному обеспечению компанией Auterion для разработки общих стандартов управления автономными беспилотниками.

Главные тезисы

  • Рheinmetall и Auterion совместно разрабатывают стандарты управления украинскими дронами для улучшения военных возможностей страны.
  • ICEYE предоставляет Украине спутниковые снимки SAR для разведки и оперативного планирования военных операций.
  • Разработка единой операционной системы обеспечивает эффективное взаимодействие и интеграцию различных воздушных беспилотных систем в Украине.
  • Партнерство Rheinmetall и Auterion способствует внедрению современных стандартов управления беспилотниками среди стран-членов НАТО.
  • Сотрудничество между Rheinmetall и Auterion способствует усилению разведывательных возможностей Украины через доступ к флотилии радарных спутников ICEYE.

Rheinmetall совместно с США разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов

В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой, сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Операционная система Auterion позволит заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует более «двести разных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем.

Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.

Если у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать вместе, — сказал Майер.

Украина получает спутниковые снимки SAR от ICEYE

Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, расширяющий ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.

С начала октября 2024 Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Эти данные дополнят разведывательные данные, полученные из других источников, и станут основанием для принятия решений и оперативного планирования украинских Вооруженных сил.

Таким образом, Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.

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