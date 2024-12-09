Найбільша оборонна компанія Німеччини Rheinmetall співпрацює з американським фахівцем з програмного забезпечення, компанією Auterion, для розробки спільних стандартів управління автономними безпілотниками.
Головні тези:
- Rheinmetall спільно зі США розробляє стандарти управління українськими дронами для покращення військових можливостей України.
- Співпраця з Auterion дозволить створити єдину операційну систему для безпілотних систем, що полегшить їхнє взаємодію та розгортання.
- Укладення контракту з ICEYE дозволяє Україні отримувати супутникові знімки SAR для розвідки та оперативного планування військових операцій.
- Німецький оборонний концерн розвиває нові можливості для українських Збройних сил, посилюючи їх технічну базу та розвідувальні можливості.
- Партнерство Rheinmetall і Auterion сприятиме упровадженню сучасних стандартів управління безпілотниками серед країн-членів НАТО.
Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів
У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.
Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.
За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».
Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.
Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.
Україна отримує супутникові знімки SAR від ICEYE
Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.
Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.
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