Rheinmetall спільно зі США розробляє стандарти управління українськими дронами

Найбільша оборонна компанія Німеччини Rheinmetall співпрацює з американським фахівцем з програмного забезпечення, компанією Auterion, для розробки спільних стандартів управління автономними безпілотниками.

Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів

У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем. Поширити

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.

Україна отримує супутникові знімки SAR від ICEYE

Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.

З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR. Ці дані доповнять розвідувальні дані, отримані з інших джерел, і стануть основою для ухвалення рішень та оперативного планування українських Збройних сил. Поширити

Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.