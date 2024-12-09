Rheinmetall спільно зі США розробляє стандарти управління українськими дронами
Категорія
Технології
Дата публікації

Rheinmetall спільно зі США розробляє стандарти управління українськими дронами

Rheinmetall
Джерело:  The Financial Times

Найбільша оборонна компанія Німеччини Rheinmetall співпрацює з американським фахівцем з програмного забезпечення, компанією Auterion, для розробки спільних стандартів управління автономними безпілотниками.

Головні тези:

  • Rheinmetall спільно зі США розробляє стандарти управління українськими дронами для покращення військових можливостей України.
  • Співпраця з Auterion дозволить створити єдину операційну систему для безпілотних систем, що полегшить їхнє взаємодію та розгортання.
  • Укладення контракту з ICEYE дозволяє Україні отримувати супутникові знімки SAR для розвідки та оперативного планування військових операцій.
  • Німецький оборонний концерн розвиває нові можливості для українських Збройних сил, посилюючи їх технічну базу та розвідувальні можливості.
  • Партнерство Rheinmetall і Auterion сприятиме упровадженню сучасних стандартів управління безпілотниками серед країн-членів НАТО.

Rheinmetall спільно зі США розробляє програмне забезпечення для українських дронів

У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою, — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі та інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем.

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом, — сказав Майєр.

Україна отримує супутникові знімки SAR від ICEYE

Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.

З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR. Ці дані доповнять розвідувальні дані, отримані з інших джерел, і стануть основою для ухвалення рішень та оперативного планування українських Збройних сил.

Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Rheinmetall розкрили подробиці виробництва в Україні БМП Lynx
Lynx
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall завершує будівництво другого військового заводу в Україні
Rheinmetall
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall надав Україні доступ до супутникових знімків SAR. Чому це важливо
SAR

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?