Rheinmetall построит в Украине третий военный завод — какой именно
Категория
Украина
Дата публикации

Rheinmetall построит в Украине третий военный завод — какой именно

Паппергер
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Источник:  DW

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.

Главные тезисы

  • Rheinmetall планирует построить третий военный завод в Украине для производства зенитных систем.
  • Компания готова реализовать свою стратегию независимо от наличия военных действий в стране.
  • Украина становится привлекательным партнёром для международных оборонных компаний, что подтверждает сотрудничество Rheinmetall с украинскими властями.

Rheinmetall построит в Украине завод по выпуску зенитных систем

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер во время Мюнхенской конференции безопасности.

Мы придерживаемся своего слова. Наша стратегия — построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет.

Армин Паппергер

Армин Паппергер

Гендиректор Rheinmetall

Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.

Мы удовлетворены сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем.

Также Паппергер добавил, что, несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в Украине происходит медленнее, чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо.

Кроме того, он отметил активное участие президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений и содействии движению вперед.

Напомним, что в ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, он заработает только в 2026 году, поскольку были задержки.

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