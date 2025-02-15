Rheinmetall построит в Украине третий военный завод — какой именно

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.
Главные тезисы
- Rheinmetall планирует построить третий военный завод в Украине для производства зенитных систем.
- Компания готова реализовать свою стратегию независимо от наличия военных действий в стране.
- Украина становится привлекательным партнёром для международных оборонных компаний, что подтверждает сотрудничество Rheinmetall с украинскими властями.
Rheinmetall построит в Украине завод по выпуску зенитных систем
Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер во время Мюнхенской конференции безопасности.
Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.
Мы удовлетворены сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем.
Также Паппергер добавил, что, несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в Украине происходит медленнее, чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо.
Напомним, что в ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, он заработает только в 2026 году, поскольку были задержки.
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