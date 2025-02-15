Rheinmetall побудує в Україні третій військовий завод — який саме

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи. Це буде незалежно від того, чи буде в Україні війна чи ні.

Rheinmetall побудує в Україні завод із випуску зенітних систем

Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер під час Мюнхенської безпекової конференції.

Ми дотримуємося свого слова. Наша стратегія — побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні. Армін Паппергер Гендиректор Rheinmetall

Він також уточнив, що саме будуть виробляти ці заводи і зазначив, що перший завод вже побудовано.

Ми задоволені співпрацею. Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод із випуску зенітних систем.

Також Паппергер додав, що попри те, що процес співробітництва концерну в Україні відбувається повільніше, ніж в Європі, співпраця з Міністерством оборони та Міністерством промисловості України розвивається добре.

Крім того, він відзначив активну участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті рішень та сприянню руху вперед. Поширити

Нагадаємо, у листопаді 2024 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Rheinmetall добудовує другий завод в Україні. Хоча, як уточнив сьогодні в інтерв'ю Паппергер, запрацює він тільки у 2026 році, оскільки були затримки.