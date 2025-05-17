Rheinmetall и Lockheed Martin будут производить ракеты для Patriot в Европе

Немецкая компания Rheinmetall совместно с американской Lockheed Martin планирует наладить масштабное производство ракет ATACMS и Patriot PAC-3 в Европе.

Ракеты для Patriot будут производить в Европе

Как пояснил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, продолжаются переговоры о создании совместного предприятия, в котором его компания намерена приобрести 60-процентную долю.

Причиной такого решения является нехватка производственных мощностей в США для удовлетворения европейского спроса. Поэтому оба партнера хотят создать европейский Центр компетенции для ракет.

Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, а это слишком долго, — объясняет Паппергер.

В начале мая стало известно, что компании подписали меморандум, предусматривающий создание европейского центра компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем с целью укрепления безопасности и независимости Европы.

Среди возможных кандидатов на производство рассматриваются ракеты ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM и PAC-3. Поделиться

По оценкам генерального директора Rheinmetall, производственная линия будет готова через 12–13 месяцев. Там же будет проходить окончательный сборник. Опытно-конструкторские работы будут проводиться совместно с Lockheed Martin, что означает, что права интеллектуальной собственности также будут расположены в Европе.

Однако проект требует одобрения правительства США, над чем работают оба партнера. Паппергер ожидает, что после того, как производство ракетных двигателей начнется в следующем году, производство ракет стартует в 2027 году. В 2028 и 2029 годах будет происходить наращивание производства.

Lockheed Martin прекращает производство ATACMS, поскольку начинает развертывать производство PrSM — ракеты, которая заменит ATACMS в арсенале США. Поэтому обсуждается возможность выполнения остальных американских контрактов на новом заводе. Паппергер пояснил, что для этого планируется напрямую получить линии производства ATACMS из США.

Он спрогнозировал, что мощности для производства новых двигателей будут быстро загружены, особенно учитывая высокий спрос Украины на ракеты Patriot. По его оценкам, текущая потребность в ракетах составляет: 600–800 ATACMS, около 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250–300 PAC-3 MSE в год.

Отвечая на вопрос о возможном создании Центра компетенции по производству ракет, американская компания Lockheed Martin заявила, что работает со своими европейскими союзниками над определением возможностей сотрудничества. По словам представителей компании, поскольку переговоры еще продолжаются, любые сообщаемые детали являются предварительными и неофициальными.