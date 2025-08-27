Rheinmetall відкрив найбільше у Європі підприємство з виробництва артснарядів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Rheinmetall відкрив найбільше у Європі підприємство з виробництва артснарядів

артснаряди
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Оборонний концерн Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший в Європі завод із виробництва артилерійських снарядів.

Головні тези:

  • Rheinmetall розпочав будівництво заводу ще на початку 2024 року.
  • Новий завод має дві будівлі: одна для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а інша для завантаження та пакування.
  • Обсяг інвестицій у завод становить близько 500 мільйонів євро.

Rheinmetall відкрив у ФРН новий завод з виробництва артснарядів

На відкритті заводу у місті Унтерлюс 27 серпня очікуються гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль, федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та генсек НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall розпочав будівництво заводу ще на початку 2024 року, він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа 2025 року.

Завод з виробництва снарядів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року та матиме потужність до 350 тис. снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.

Новий завод має дві будівлі: одна для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а інша для завантаження та пакування.

Обсяг інвестицій у завод становить близько 500 мільйонів євро. На об'єкті буде створено понад 500 робочих місць.

Rheinmetall також планує виробляти снаряди для реактивної артилерії на заводі, починаючи з 2026 року.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Lockheed Martin і Rheinmetall спільно вироблятимуть озброєння в Європі
меморандум
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall і Lockheed Martin вироблятимуть ракети для Patriot у Європі
ракета
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-мм артснарядів
Rheinmetall

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?