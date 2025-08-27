Rheinmetall відкрив найбільше у Європі підприємство з виробництва артснарядів

Оборонний концерн Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший в Європі завод із виробництва артилерійських снарядів.

Rheinmetall відкрив у ФРН новий завод з виробництва артснарядів

На відкритті заводу у місті Унтерлюс 27 серпня очікуються гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль, федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та генсек НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall розпочав будівництво заводу ще на початку 2024 року, він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа 2025 року.

Завод з виробництва снарядів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року та матиме потужність до 350 тис. снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.

Новий завод має дві будівлі: одна для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а інша для завантаження та пакування.

Обсяг інвестицій у завод становить близько 500 мільйонів євро. На об'єкті буде створено понад 500 робочих місць.