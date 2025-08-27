Rheinmetall открыл крупнейшее в Европе предприятие по производству артснарядов

Оборонный концерн Rheinmetall открывает в Германии самый большой в Европе завод по производству артиллерийских снарядов.
Главные тезисы
- Rheinmetall приступил к строительству завода еще в начале 2024 года.
- Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, другое для загрузки и упаковки.
- Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро.
Rheinmetall открыл в ФРГ новый завод по производству артснарядов
На открытии завода в Унтерлюсе 27 августа ожидаются гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль, федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.
Rheinmetall начал строительство завода еще в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета 2025 года.
Завод по производству снарядов приступил к пробной эксплуатации во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тыс. снарядов в год после полного ввода в эксплуатацию с 2027 года.
Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро. На объекте будет создано более 500 рабочих мест.
Rheinmetall также планирует производить снаряды для реактивной артиллерии на заводе с 2026 года.
