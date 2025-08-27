Rheinmetall открыл крупнейшее в Европе предприятие по производству артснарядов
Категория
Экономика
Дата публикации

Rheinmetall открыл крупнейшее в Европе предприятие по производству артснарядов

Rheinmetall
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Оборонный концерн Rheinmetall открывает в Германии самый большой в Европе завод по производству артиллерийских снарядов.

Главные тезисы

  • Rheinmetall приступил к строительству завода еще в начале 2024 года.
  • Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, другое для загрузки и упаковки.
  • Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро.

Rheinmetall открыл в ФРГ новый завод по производству артснарядов

На открытии завода в Унтерлюсе 27 августа ожидаются гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль, федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall начал строительство завода еще в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета 2025 года.

Завод по производству снарядов приступил к пробной эксплуатации во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тыс. снарядов в год после полного ввода в эксплуатацию с 2027 года.

Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, другое для загрузки и упаковки.

Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро. На объекте будет создано более 500 рабочих мест.

Rheinmetall также планирует производить снаряды для реактивной артиллерии на заводе с 2026 года.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Lockheed Martin и Rheinmetall будут совместно производить вооружение в Европе
вооружение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall и Lockheed Martin будут производить ракеты для Patriot в Европе
Patriot
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-мм артснарядов
Rheinmetall

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?