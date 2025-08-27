Rheinmetall открыл крупнейшее в Европе предприятие по производству артснарядов

Оборонный концерн Rheinmetall открывает в Германии самый большой в Европе завод по производству артиллерийских снарядов.

Rheinmetall открыл в ФРГ новый завод по производству артснарядов

На открытии завода в Унтерлюсе 27 августа ожидаются гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, министр финансов и вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль, федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall начал строительство завода еще в начале 2024 года, он должен был открыться в конце весны или в начале лета 2025 года.

Завод по производству снарядов приступил к пробной эксплуатации во втором квартале 2025 года и будет иметь мощность до 350 тыс. снарядов в год после полного ввода в эксплуатацию с 2027 года.

Новый завод имеет два здания: одно для производства 155-мм артиллерийских снарядов, другое для загрузки и упаковки. Поделиться

Объем инвестиций в завод составляет около 500 миллионов евро. На объекте будет создано более 500 рабочих мест.