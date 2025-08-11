Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-мм артснарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В настоящее время предприятие находится на этапе строительства.

Rheinmetall удвоит мощности украинского завода

Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Армина Паппергера, которое приводит проект German Aid to Ukraine.

По его словам, украинская сторона стремится еще больше сократить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и нарастить собственное производство.

Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год, однако по просьбе украинских властей решили удвоить мощность.

Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем 300 тысяч боеприпасов ежегодно.

Завод Rheinmetall в Украине планируется запустить в следующем году.

В то же время гендиректор выразил недовольство медленным продвижением проекта, возложив ответственность на украинскую бюрократию. Он привел пример завода в немецком Унтерлюсе, строительство которого стартовало одновременно с украинским, но уже завершено. Поделиться

Rheinmetall — это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм) и ПО, систем ППО и ПО, ПО и ППО.

Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

В феврале 2024 Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме боеприпасов предприятие будет производить и метательные заряды.