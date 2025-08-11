Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-мм артснарядов
Категория
Экономика
Дата публикации

Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-мм артснарядов

Rheinmetall
Read in English
Читати українською
Источник:  Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В настоящее время предприятие находится на этапе строительства.

Главные тезисы

  • Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов для снижения зависимости Украины от западных партнеров.
  • Украинский завод сможет производить до 300 тысяч артиллерийских снарядов в год, что создаст возможности для внутреннего потребления и экспорта.

Rheinmetall удвоит мощности украинского завода

Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Армина Паппергера, которое приводит проект German Aid to Ukraine.

По его словам, украинская сторона стремится еще больше сократить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и нарастить собственное производство.

Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год, однако по просьбе украинских властей решили удвоить мощность.

Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем 300 тысяч боеприпасов ежегодно.

Завод Rheinmetall в Украине планируется запустить в следующем году.

В то же время гендиректор выразил недовольство медленным продвижением проекта, возложив ответственность на украинскую бюрократию. Он привел пример завода в немецком Унтерлюсе, строительство которого стартовало одновременно с украинским, но уже завершено.

Rheinmetall — это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм) и ПО, систем ППО и ПО, ПО и ППО.

Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

В феврале 2024 Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме боеприпасов предприятие будет производить и метательные заряды.

В общей сложности немецкому концерну Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного завода, а украинской компании — 49%.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии
Rheinmetall поставит ВСУ модули для 155-миллиметровой артиллерии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall построит в Украине третий военный завод — какой именно
Паппергер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall и Lockheed Martin будут производить ракеты для Patriot в Европе
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?