Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-мм артснарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В настоящее время предприятие находится на этапе строительства.
- Rheinmetall планирует удвоить мощности украинского завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов для снижения зависимости Украины от западных партнеров.
- Украинский завод сможет производить до 300 тысяч артиллерийских снарядов в год, что создаст возможности для внутреннего потребления и экспорта.
Rheinmetall удвоит мощности украинского завода
Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Армина Паппергера, которое приводит проект German Aid to Ukraine.
По его словам, украинская сторона стремится еще больше сократить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и нарастить собственное производство.
Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год, однако по просьбе украинских властей решили удвоить мощность.
Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем 300 тысяч боеприпасов ежегодно.
Завод Rheinmetall в Украине планируется запустить в следующем году.
Rheinmetall — это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм) и ПО, систем ППО и ПО, ПО и ППО.
Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.
В феврале 2024 Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме боеприпасов предприятие будет производить и метательные заряды.
