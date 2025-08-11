Rheinmetall планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-мм артснарядів
Rheinmetall планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-мм артснарядів

Rheinmetall
Read in English
Джерело:  Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів. Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.

Головні тези:

  • Rheinmetall планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-мм артилерійських снарядів, щоб допомогти Україні знизити залежність від західних партнерів у сфері постачання боєприпасів.
  • У майбутньому український завод зможе виробляти до 300 тисяч артилерійських снарядів річно, створюючи додаткову потужність для внутрішнього споживання та експорту.
  • Плани Rheinmetall щодо українського заводу показують стратегічну спрямованість компанії на підтримку обороноздатності України та розвиток національної оборонної промисловості.

Rheinmetall подвоїть потужності українського заводу

Про це йдеться у заяві генерального директора компанії Арміна Паппергера, яку наводить проєкт German Aid to Ukraine.

За його словами, українська сторона прагне ще більше скоротити залежність від постачання боєприпасів із боку західних партнерів та наростити власне виробництво.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік, проте на прохання української влади вирішили подвоїти потужність.

Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.

Завод Rheinmetall в Україні планують запустити наступного року.

Водночас гендиректор висловив невдоволення повільним просуванням проєкту, поклавши відповідальність на українську бюрократію. Він навів приклад заводу в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало одночасно з українським, але вже завершено.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки (включно з БМП Lynx і Marder, танки Leopard 1/2), артилерійських систем (PzH 2000), боєприпасів (від 20 до 155 мм), систем ППО (Skynex), а також електроніки та дронів.

Концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.

У лютому 2024 році Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Крім боєприпасів, підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії — 49%.

