Rheinmetall расширяет деятельность в сфере военного кораблестроения — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Rheinmetall
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall достиг соглашения о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group в рамках расширения своей европейской деятельности.

Главные тезисы

  • Rheinmetall достиг соглашения о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group для расширения европейской деятельности.
  • NVL, подразделение Lürssen Group, является частной группой с четырьмя верфями и генерирует двузначную рентабельность.
  • Аналитики оценивают стоимость поглощения от 1,5 до 2 миллиардов евро без долгов.
  • Rheinmetall планирует стать единственным центром для удовлетворения оборонных потребностей Европы в области судостроения.

Rheinmetall будет строить военные корабли

Об этом говорится в заявлении концерна.

Компании договорились не разглашать цену покупки, они намерены завершить сделку в начале следующего года при условии получения одобрения антимонопольного органа.

Аналитики инвестиционной компании Jefferies заявили, что NVL (Naval Vessels Lürssen) генерирует двузначную рентабельность, что свидетельствует о цене поглощения от 1,5 до 2 миллиардов евро "без долгов".

NVL — это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и за рубежом. Объем продаж в 2024 финансовом году составил около 1 миллиарда евро, она обеспечивает работой около 2100 человек по всему миру.

Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, также производящий танки и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий активно работает в морском секторе. По данным отраслевых источников Reuters, концерн в прошлом месяце выразил заинтересованность в поглощении NVL.

Немецкий концерн Rheinmetall AG планирует войти в судостроительный бизнес и намерен стать единственным центром для удовлетворения оборонных потребностей Европы.

Rheinmetall открыл в Германии самый большой в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Кроме того, в Веце компания построила завод по производству секций фюзеляжа для американского истребителя-бомбардировщика F-35.

