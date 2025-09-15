Rheinmetall расширяет деятельность в сфере военного кораблестроения — что известно

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall достиг соглашения о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group в рамках расширения своей европейской деятельности.
Rheinmetall будет строить военные корабли
Об этом говорится в заявлении концерна.
Компании договорились не разглашать цену покупки, они намерены завершить сделку в начале следующего года при условии получения одобрения антимонопольного органа.
Аналитики инвестиционной компании Jefferies заявили, что NVL (Naval Vessels Lürssen) генерирует двузначную рентабельность, что свидетельствует о цене поглощения от 1,5 до 2 миллиардов евро "без долгов".
NVL — это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и за рубежом. Объем продаж в 2024 финансовом году составил около 1 миллиарда евро, она обеспечивает работой около 2100 человек по всему миру.
Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, также производящий танки и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий активно работает в морском секторе. По данным отраслевых источников Reuters, концерн в прошлом месяце выразил заинтересованность в поглощении NVL.
Rheinmetall открыл в Германии самый большой в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Кроме того, в Веце компания построила завод по производству секций фюзеляжа для американского истребителя-бомбардировщика F-35.
