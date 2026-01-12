Коли Україна отримає від Rheinmetall перші БМП Lynx — відомі терміни

Україна має отримати перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року. Йдеться про п’ять БМП, постачання яких фінансується урядом Німеччини.

Rheinmetall незабаром передасть Україні перші БМП Lynx

Як зазначили в компанії, відповідний контракт було підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення перших п’яти бойових машин становить "суму на рівні двозначних мільйонів євро", його фінансує Німеччина.

Постачання здійснюється в межах підтримки обороноздатності України.

Рішення на користь Lynx KF41 було ухвалене після ретельних випробувань цієї бойової машини піхоти наступного покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для збройних сил України.

У Rheinmetall також зазначили, що наступним кроком є закупівля додаткових партій, включно з виробництвом в Україні

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер наголосив, що компанія вдячна Україні за довіру, а уряду Німеччини — за підтримку.

За його словами, це замовлення підтверджує довгострокову участь Rheinmetall у підтримці України.

У компанії підкреслили, що Lynx KF41 розроблявся з урахуванням сучасних і майбутніх вимог до бойових машин піхоти.

БМП має модульну конструкцію, відкриту електронну архітектуру та найбільший захищений внутрішній об’єм у своєму класі.