Коли Україна отримає від Rheinmetall перші БМП Lynx — відомі терміни

Україна має отримати перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року. Йдеться про п’ять БМП, постачання яких фінансується урядом Німеччини.
Головні тези:
- У кооперації зі співробітниками з Німеччини, Україна отримає перші п'ять бойових машин піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року.
- Замовлення фінансується урядом Німеччини та підтримує обороноздатність України, вводячи Lynx KF41 до озброєння військових сил країни.
- Машини мають сучасні технології, включаючи модульну конструкцію, електронну архітектуру та максимально захищений внутрішній об'єм у своєму класі.
Rheinmetall незабаром передасть Україні перші БМП Lynx
Як зазначили в компанії, відповідний контракт було підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення перших п’яти бойових машин становить "суму на рівні двозначних мільйонів євро", його фінансує Німеччина.
Постачання здійснюється в межах підтримки обороноздатності України.
У Rheinmetall також зазначили, що наступним кроком є закупівля додаткових партій, включно з виробництвом в Україні
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер наголосив, що компанія вдячна Україні за довіру, а уряду Німеччини — за підтримку.
За його словами, це замовлення підтверджує довгострокову участь Rheinmetall у підтримці України.
У компанії підкреслили, що Lynx KF41 розроблявся з урахуванням сучасних і майбутніх вимог до бойових машин піхоти.
БМП має модульну конструкцію, відкриту електронну архітектуру та найбільший захищений внутрішній об’єм у своєму класі.
