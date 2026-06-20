Германия и Южная Корея разрабатывают зенитную ракету для сбития КАБов

Немецкий концерн Rheinmetall и южнокорейская компания LIG Defense&Aerospace собираются разработать новую зенитную ракету C-PGM/ESHORAD. Среди прочего, ее можно будет применять для сбивания планирующих бомб или КАБов. В то же время, ее практическое использование в Украине может быть осложнено рядом факторов.

Rheinmetall и LIG Defense & Aerospace разрабатывают новую зенитную ракету

Представитель компании LIG на выставке вооружения Eurosatory 2026 в Париже рассказал, что новая ракета получила обозначение C-PGM/ESHORAD. Ее дальность составит 20 км, а задекларированная максимальная высота работы — около 6–7 км, хотя отмечается, что практическое поражение целей, вероятно, будет происходить на меньшей высоте.

Как отмечают аналитики, пока не решено, какой тип головки самонаведения (ГСН) будет использоваться, но вполне возможно, что ракета получит радиолокационную систему. Планируется, что разработку полностью завершат через три года, а при идеальном сценарии — через два, то есть готовность ожидается в 2028–2029 годах.

В Defense Express отметили, что на выставке также показали пусковую установку под такую ракету. Она базируется на грузовике и имеет 16 ячеек для запуска. В планах интегрировать систему ПВО Skynex, которая сейчас оснащена только пушками.

В издании отмечают, что по концепту это звучит достаточно интересно для Украины, учитывая проблему массового применения КАБов Россией.

Вдобавок к этому Воздушные силы уже используют зенитки Skynex, поэтому интеграция будет не столь сложна. Поделиться

С другой стороны, по мнению специалистов, маловероятно, что такую систему ПВО можно будет развернуть именно на фронте. Однако, по словам аналитиков, с ее помощью можно было прикрывать важные прифронтовые объекты и гражданское население.

Также существует вопрос цены такой ракеты и темпов производства, недостаточное количество которых может ограничить пользу системы. Ну и ожидаемая готовность в 2028-2029 годах — все еще достаточно нескоро, как где-то на уровне зенитной DEFENDAIR от MBDA, которая будет интегрирована в Skyranger 30 для Германии.

Главным аргументом против поставок Украины в Defense Express называют привлечение к проекту компании из Южной Кореи.

Эта страна ранее уже запрещала продажу в Украину систем ПВО KM-SAM II, поэтому вполне вероятно, что подобный общий проект тоже может не получить разрешения. Поделиться

Разработка будет проводиться в рамках сотрудничества Rheinmetall и LIG Defense & Aerospace в сфере противовоздушной обороны, предусматривающей создание совместного предприятия. Кроме проектирования новых средств, планируется также локализовать уже существующие южнокорейские зенитные ракеты.