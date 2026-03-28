У Rheinmetall пренебрежительно оценили прогресс Украины в производстве дронов

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов.

Паппергер низко оценил украинские технологии производства дронов

Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна поинтересовался, кого можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.

Когда журналист привел в пример компании Fire Point и Skyfall, гендиректор Rheinmetall высказался о них пренебрежительно.

В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".

Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва.

В то же время Паппергер убежден, что украинские разработки значительно отстают от Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Они делают инновации со своими маленькими дронами и говорят: "Вау!" И это здорово. Ну и что? Но это не уровень технологий Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Украина продолжает расширять линейку собственных беспилотных разработок. Ранее в этом месяце Министерство обороны допустило к использованию новый украинский перехватчик JEDI Shahed Hunter, способный автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.