У Rheinmetall пренебрежительно оценили прогресс Украины в производстве дронов

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов.
Главные тезисы
- Гендиректор Rheinmetall выразил пренебрежительную оценку украинским технологиям производства дронов, сравнивая их с игрой в Lego.
- Украина продолжает развивать свои беспилотные разработки, такие как новый перехватчик JEDI Shahed Hunter, способный обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.
Паппергер низко оценил украинские технологии производства дронов
Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна поинтересовался, кого можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.
В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".
Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва.
В то же время Паппергер убежден, что украинские разработки значительно отстают от Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.
Украина продолжает расширять линейку собственных беспилотных разработок. Ранее в этом месяце Министерство обороны допустило к использованию новый украинский перехватчик JEDI Shahed Hunter, способный автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.
Его скорость превышает 350 км/ч, высота полета составляет 6 км, а боевая часть весит около 500 граммов.
