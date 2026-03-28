У Rheinmetall зневажливо оцінили прогрес України у виробництві дронів

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівнювати з технологіями великих західних концернів.

Під час інтерв'ю Саймон Шустер запитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поцікавився, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.

Коли журналіст навів як приклад компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них зневажливо.

Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".

Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву.

Водночас Паппергер висловив переконання, що українські розробки значно відстають від Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.

Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Вау!" І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.

Натомість Україна продовжує розширювати лінійку власних безпілотних розробок. Раніше цього місяця Міністерство оборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter, здатний автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники.