У Rheinmetall зневажливо оцінили прогрес України у виробництві дронів

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівнювати з технологіями великих західних концернів.
Головні тези:
- Гендиректор Rheinmetall зневажливо оцінив українські безпілотники, порівнюючи їхнє виробництво з “грою в Lego”.
- Українські технології виробництва дронів отримали образливу характеристику від представника великого західного концерну.
Паппергер низько оцінив українські технології виробництва дронів
Під час інтерв'ю Саймон Шустер запитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поцікавився, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.
Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".
Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву.
Водночас Паппергер висловив переконання, що українські розробки значно відстають від Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall.
Натомість Україна продовжує розширювати лінійку власних безпілотних розробок. Раніше цього місяця Міністерство оборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter, здатний автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники.
Його швидкість перевищує 350 км/год, висота польоту сягає 6 км, а бойова частина важить близько 500 грамів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-