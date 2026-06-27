Возвращение призыва. Германия может пойти на радикальный шаг для обороны

Германия может пойти на шаг, от которого отказалась больше 15 лет назад. Причина – нехватка военных и растущие опасения из-за угрозы со стороны России.

Германия хочет вернуть призыв в армию

Берлин рассматривает возможность возвращения обязательной военной службы для мужчин уже к 2027 году. В стране опасаются, что добровольцев не хватит для усиления войска на фоне угрозы России.

Глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп заявил, что властям придется вернуть призыв, если добровольный набор не даст нужного результата.

Если нам не удастся достичь этих целей за счет добровольного набора, нам придется вернуться к обязательному призыву. Поделиться

По его словам, окончательное решение должно быть принято до 31 июля следующего года.

В последние годы Германия пытается увеличить численность армии, но сталкивается с нехваткой желающих служить. Несмотря на рост оборонных расходов, набрать достаточное количество новобранцев пока не удается.

Канцлер Фридрих Мерц поставил цель увеличить численность Бундесвера примерно со 185 тысяч до 260 тысяч военных к 2035 году. Однако в парламенте сомневаются, что этого удастся добиться только за счет добровольцев.

Ревекамп заявил, что уже в первой половине следующего года правительство должно оценить результаты набора и решить, нужен ли возврат призыва.

В Германии обязательную военную службу упразднили еще в 2011 году. Но после полномасштабного вторжения России в Украину вопрос обороны и безопасности снова стал одним из главных приоритетов для страны.