Украина и Германия будут совместно разрабатывать систему ПВО для перехвата баллистики

Украина и Германия 18 июня подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.
Главные тезисы
- Украина и Германия подписали соглашение о разработке системы ПВО для перехвата баллистических ракет.
- Сотрудничество в области обороны рассматривается как важный шаг в защите от современных угроз, включая баллистические ракеты.
Украина и ФРГ подписали новое оборонное соглашение
Об этом перед заседанием формата "Рамштайн" объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус.
Зеленский отметил, что Украина в последнее время добилась большого прогресса в защите от вражеских беспилотников, но большим вызовом остаются российские баллистические ракеты.
Михаил (Федоров, министр обороны Украины — ред.) и сегодня подписали соглашение, которое прокладывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам — если бизнес сможет договориться. В этом проекте заинтересованы несколько германских компаний. Это может стать важным вкладом в безопасность Европы и Украины, — заявил Писториус.
Владимир Зеленский отметил, что надеется увидеть конкретные результаты сотрудничества с союзниками в сфере защиты от баллистических ракет до зимы 2026 года.
Также Зеленский анонсировал новые взносы союзников в программу закупки американского оружия для Украины.
18 июня в Брюсселе проходит очередная встреча Контактной группы обороны Украины под председательством Британии и Германии.
На нем лично присутствуют президент Украины и генсек НАТО Марк Рютте.
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