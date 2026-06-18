Украина и Германия будут совместно разрабатывать систему ПВО для перехвата баллистики

Украина и Германия 18 июня подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.

Украина и ФРГ подписали новое оборонное соглашение

Об этом перед заседанием формата "Рамштайн" объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус.

Зеленский отметил, что Украина в последнее время добилась большого прогресса в защите от вражеских беспилотников, но большим вызовом остаются российские баллистические ракеты.

Поэтому сегодня Украина и Германия делают очень важный, на мой взгляд, общий шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть в Германии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности вместе. Владимир Зеленский Президент Украины

Михаил (Федоров, министр обороны Украины — ред.) и сегодня подписали соглашение, которое прокладывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам — если бизнес сможет договориться. В этом проекте заинтересованы несколько германских компаний. Это может стать важным вкладом в безопасность Европы и Украины, — заявил Писториус.

Владимир Зеленский отметил, что надеется увидеть конкретные результаты сотрудничества с союзниками в сфере защиты от баллистических ракет до зимы 2026 года.

Это что-то, что нужно не только Украине, а всем и это долгосрочные усилия. Пожалуйста, пожалуйста, поддержать это на каждом уровне и всеми способами. Поделиться

Также Зеленский анонсировал новые взносы союзников в программу закупки американского оружия для Украины.

18 июня в Брюсселе проходит очередная встреча Контактной группы обороны Украины под председательством Британии и Германии.

На нем лично присутствуют президент Украины и генсек НАТО Марк Рютте.