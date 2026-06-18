ПВО и ракеты для Patriot. Германия предоставит Украине еще 400 млн долл военной помощи

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия уже четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов для Украины.
Главные тезисы
- Германия выделит еще 400 млн долларов на закупку боеприпасов и ракет для систем Patriot в рамках военной помощи Украине.
- Разработка программы Jumpstart предусматривает закупку управляемых ракет для систем Patriot, что усилит ПВО Украины.
Германия предоставит Украине еще 400 млн долл военной помощи
Об этом Писториус сказал во время общения с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.
По его словам, Германия выделит средства на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны".
Кроме того, он отметил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.
Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы приобщаться к финансированию закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.
Ранее лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.
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