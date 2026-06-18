ПВО и ракеты для Patriot. Германия предоставит Украине еще 400 млн долл военной помощи

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия уже четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Германия предоставит Украине еще 400 млн долл военной помощи

Об этом Писториус сказал во время общения с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.

По его словам, Германия выделит средства на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны".

Таким образом, мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем 200 млн. дол. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Кроме того, он отметил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.

Благодаря этому предполагается закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы договорились также присоединиться, выделив 200 млн долл. на закупку управляемых ракет PAC-3. Итак, мы двигаемся вперед. Поделиться

Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы приобщаться к финансированию закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.