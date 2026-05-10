Германия планирует убедить США согласовать продажу крылатых ракет Tomahawk

Германия возобновляет попытки приобрести американские дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk после того, как Пентагон отказался от планов разместить в ФРГ американский батальон с этим оружием, что создало пробел в системе сдерживания России в Европе.
Главные тезисы
- Германия пытается убедить США согласовать продажу крылатых ракет Tomahawk для укрепления обороны в Европе.
- Планируется поездка министра обороны ФРГ в Вашингтон с целью договориться о покупке ракет Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon.
ФРГ планирует покупать Tomahawk у США
По данным источников, правительство ФРГ надеется убедить администрацию Дональда Трампа согласовать продажу крылатых ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon.
Для продвижения этого вопроса министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон, добавили собеседники издания.
Впервые Германия обратилась в США с предложением о покупке дальнобойных систем в июле прошлого года, однако в Вашингтоне на нее пока не ответили.
По словам источников, визит Писториуса будет зависеть от того, удастся ли организовать его встречу с главой Пентагона Питом Гегсетом. Это, как отмечается, не гарантировано на фоне ухудшения отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцом из-за войны в Иране.
Другой источник предположил, что Берлин может согласиться доплатить, чтобы обеспечить соглашение о покупке.
В то же время отмечается, что Япония и Нидерланды уже ожидают поставок заказанных ракет Tomahawk.
