Німеччина планує переконати США погодити продаж крилатих ракет Tomahawk
Джерело:  The Financial Times

Німеччина поновлює спроби придбати американські далекобійні крилаті ракети Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів розмістити у ФРН американський батальйон із цією зброєю, що створило прогалину у системі стримування Росії в Європі.

Головні тези:

  • Німеччина активно працює над угодою з США щодо придбання крилатих ракет Tomahawk разом із пусковими установками Typhon для зміцнення оборони в Європі.
  • Планується поїздка міністра оборони ФРН до Вашингтона з метою переконати адміністрацію Дональда Трампа на укладання угоди щодо продажу ракет.

ФРН планує купувати Tomahawk у США

За даними джерел, уряд ФРН сподівається переконати адміністрацію Дональда Трампа погодити продаж крилатих ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

Для просування цього питання міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, додали співрозмовники видання.

Уперше Німеччина звернулася до США із пропозицією про купівлю далекобійних систем у липні минулого року, проте у Вашингтоні на неї досі не відповіли.

За словами джерел, візит Пісторіуса залежатиме від того, чи вдасться організувати його зустріч із главою Пентагона Пітом Гегсетом. Це, як зазначається, не гарантовано на тлі погіршення відносин між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну в Ірані.

Головне — мати ударні можливості в Європі, — підкреслив один зі співрозмовників в уряді ФРН.

Інше джерело припустило, що Берлін може погодитися доплатити, щоб забезпечити угоду про купівлю.

Водночас наголошується, що Японія та Нідерланди вже очікують на постачання замовлених ракет Tomahawk.

