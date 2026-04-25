Германия готовится к развертыванию военного флота в Ормузском проливе

Германия направляет военные корабли в Средиземное море, готовясь к возможному развертыванию в Ормузском проливе на фоне роста напряжения в регионе.

ФРГ может развернуть флот в Ормузском проливе

Об этом говорит министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, участие немецкого флота в операции возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата от Бундестага.

Предпосылкой для привлечения немецкого флота в пролив Ормуз является, прежде всего, прекращение боевых действий. В конце концов, мы являемся одной из самых больших вооруженных сил в Европе и поэтому должны брать на себя ответственность. В то же время, мы осознаем, что не можем перенапрягать свои возможности. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Министр пояснил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении и разминировании мин, и именно эти возможности могут быть использованы для обеспечения безопасного судоходства в Ормужском проливе.

Для ускорения возможного развертывания часть подразделений решили заранее опрокинуть поближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.

Мы опрокинем минный тральщик в Средиземное море и предоставим ему судно управления и обеспечения.

Он также добавил, что для выполнения задач в районе Ормузского пролива, Германия может временно сократить свое присутствие в других регионах в координации с партнерами.