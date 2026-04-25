Германия готовится к развертыванию военного флота в Ормузском проливе

Германия направляет военные корабли в Средиземное море, готовясь к возможному развертыванию в Ормузском проливе на фоне роста напряжения в регионе.
Главные тезисы
- Участие немецкого флота в операции возможно только при прекращении боевых действий в регионе и получении мандата от Бундестага.
- Министр пояснил, что у Германии есть значительный опыт в выявлении и разминировании мин.
ФРГ может развернуть флот в Ормузском проливе
Об этом говорит министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, участие немецкого флота в операции возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе и получения мандата от Бундестага.
Министр пояснил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении и разминировании мин, и именно эти возможности могут быть использованы для обеспечения безопасного судоходства в Ормужском проливе.
Для ускорения возможного развертывания часть подразделений решили заранее опрокинуть поближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.
Он также добавил, что для выполнения задач в районе Ормузского пролива, Германия может временно сократить свое присутствие в других регионах в координации с партнерами.
