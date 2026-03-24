Германия предлагает Японии стать ее военным союзником
Категория
Мир
Дата публикации

Германия предлагает Японии стать ее военным союзником

О чем договариваются Германия и Япония
Читати українською
Источник:  Politico

Официальный Берлин намерен подписать новое оборонное соглашение с Японией, которое упростит сотрудничество между вооруженными силами двух стран. В первую очередь речь идет о быстром развертывании войск на территории друг друга.

Главные тезисы

  • Война на Ближнем Востоке вынуждает страны искать новых союзников.
  • Германия и Япония подчеркивают, что их объединяет жажда сохранения международного порядка.

О чем договариваются Германия и Япония

Как удалось узнать журналистам, в центре внимания Берлина и Токио так называемое соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement).

Его главная цель — сократить юридические и бюрократические препятствия для:

  • общих учений;

  • военных операций;

  • размещение военных контингентов.

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил заключить это соглашение в ходе переговоров с японским коллегой в Японии. Он отметил, что создание четкой правовой базы позволит значительно ускорить военное взаимодействие между странами.

Стоит обратить внимание, что Токио уже имеет подобные соглашения с Великобританией и Австралией и работает над аналогичными договоренностями с другими своими союзниками.

По словам журналистов, это соглашение является частью более широкой реакции западных лидеров на рост глобальной нестабильности. Германия и Япония также обсуждают:

  • безопасность морских путей;

  • ситуацию на Ближнем Востоке;

  • важность Ормузского пролива для энергоснабжения.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?