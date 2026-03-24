Германия предлагает Японии стать ее военным союзником

Официальный Берлин намерен подписать новое оборонное соглашение с Японией, которое упростит сотрудничество между вооруженными силами двух стран. В первую очередь речь идет о быстром развертывании войск на территории друг друга.
Главные тезисы
- Война на Ближнем Востоке вынуждает страны искать новых союзников.
- Германия и Япония подчеркивают, что их объединяет жажда сохранения международного порядка.
О чем договариваются Германия и Япония
Как удалось узнать журналистам, в центре внимания Берлина и Токио так называемое соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement).
Его главная цель — сократить юридические и бюрократические препятствия для:
общих учений;
военных операций;
размещение военных контингентов.
Стоит обратить внимание, что Токио уже имеет подобные соглашения с Великобританией и Австралией и работает над аналогичными договоренностями с другими своими союзниками.
По словам журналистов, это соглашение является частью более широкой реакции западных лидеров на рост глобальной нестабильности. Германия и Япония также обсуждают:
безопасность морских путей;
ситуацию на Ближнем Востоке;
важность Ормузского пролива для энергоснабжения.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-