Германия предлагает Японии стать ее военным союзником

Официальный Берлин намерен подписать новое оборонное соглашение с Японией, которое упростит сотрудничество между вооруженными силами двух стран. В первую очередь речь идет о быстром развертывании войск на территории друг друга.

О чем договариваются Германия и Япония

Как удалось узнать журналистам, в центре внимания Берлина и Токио так называемое соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement).

Его главная цель — сократить юридические и бюрократические препятствия для:

общих учений;

военных операций;

размещение военных контингентов.

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил заключить это соглашение в ходе переговоров с японским коллегой в Японии. Он отметил, что создание четкой правовой базы позволит значительно ускорить военное взаимодействие между странами.

Стоит обратить внимание, что Токио уже имеет подобные соглашения с Великобританией и Австралией и работает над аналогичными договоренностями с другими своими союзниками.

По словам журналистов, это соглашение является частью более широкой реакции западных лидеров на рост глобальной нестабильности. Германия и Япония также обсуждают: