Німеччина пропонує Японії стати її військовим союзником

Офіційний Берлін має намір підписати нову оборонну угоду з Японією, яка спростить співпрацю між збройними силами двох країн. Насамперед йдеться про швидке розгортання військ на території одна одної.

Про що домовляються Німеччина та Японія

Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі уваги Берліна та Токіо — так звана угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement).

Її головна мета — скоротити юридичні та бюрократичні перешкоди для:

спільних навчань;

військових операцій;

розміщення військових контингентів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував укласти цю угоду під час переговорів із японським колегою в Японії. Він наголосив, що створення чіткої правової бази дозволить значно прискорити військову взаємодію між країнами.

Варто звернути увагу на те, що Токіо вже має подібні угоди з Великою Британією та Австралією і працює над аналогічними домовленостями з іншими своїми союзниками.

За словами журналістів, ця угода частиною ширшої реакції західних лідерів на зростання глобальної нестабільності. Німеччина та Японія також обговорюють: