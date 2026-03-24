Німеччина пропонує Японії стати її військовим союзником
Категорія
Світ
Дата публікації

Read in English
Джерело:  Politico

Офіційний Берлін має намір підписати нову оборонну угоду з Японією, яка спростить співпрацю між збройними силами двох країн. Насамперед йдеться про швидке розгортання військ на території одна одної.

Головні тези:

  • Війна на Близькому Сході змушує країни шукати нових союзників.
  • Німеччина та Японія підкреслюють, що їх об’єднує жага до збереження міжнародного порядку.

Про що домовляються Німеччина та Японія

Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі уваги Берліна та Токіо — так звана угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement).

Її головна мета — скоротити юридичні та бюрократичні перешкоди для:

  • спільних навчань;

  • військових операцій;

  • розміщення військових контингентів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував укласти цю угоду під час переговорів із японським колегою в Японії. Він наголосив, що створення чіткої правової бази дозволить значно прискорити військову взаємодію між країнами.

Варто звернути увагу на те, що Токіо вже має подібні угоди з Великою Британією та Австралією і працює над аналогічними домовленостями з іншими своїми союзниками.

За словами журналістів, ця угода частиною ширшої реакції західних лідерів на зростання глобальної нестабільності. Німеччина та Японія також обговорюють:

  • безпеку морських шляхів;

  • ситуацію на Близькому Сході;

  • важливість Ормузької протоки для енергопостачання.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?