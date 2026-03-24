Німеччина пропонує Японії стати її військовим союзником

Офіційний Берлін має намір підписати нову оборонну угоду з Японією, яка спростить співпрацю між збройними силами двох країн. Насамперед йдеться про швидке розгортання військ на території одна одної.
Головні тези:
- Війна на Близькому Сході змушує країни шукати нових союзників.
- Німеччина та Японія підкреслюють, що їх об’єднує жага до збереження міжнародного порядку.
Про що домовляються Німеччина та Японія
Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі уваги Берліна та Токіо — так звана угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement).
Її головна мета — скоротити юридичні та бюрократичні перешкоди для:
спільних навчань;
військових операцій;
розміщення військових контингентів.
Варто звернути увагу на те, що Токіо вже має подібні угоди з Великою Британією та Австралією і працює над аналогічними домовленостями з іншими своїми союзниками.
За словами журналістів, ця угода частиною ширшої реакції західних лідерів на зростання глобальної нестабільності. Німеччина та Японія також обговорюють:
безпеку морських шляхів;
ситуацію на Близькому Сході;
важливість Ормузької протоки для енергопостачання.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-