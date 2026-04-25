Німеччина готується до розгортання військового флоту в Ормузькій протоці
Категорія
Світ
Дата публікації

ФРН
Read in English
Джерело:  Rheinische Post

Німеччина направляє військові кораблі до Середземного моря, готуючись до можливого розгортання в Ормузькій протоці на тлі зростання напруги в регіоні.

Головні тези:

  • Участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.
  • Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін.

ФРН може розгорнути флот в Ормузькій протоці

Про це каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.

Передумовою для залучення німецького флоту в протоці Ормуз є, перш за все, припинення бойових дій. Зрештою, ми є однією з найбільших збройних сил у Європі і тому мусимо брати на себе відповідальність. Водночас ми усвідомлюємо, що не можемо перенапружувати свої можливості.

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін, і саме ці спроможності можуть бути використані для забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Для пришвидшення можливого розгортання частину підрозділів вирішили заздалегідь перекинути ближче до регіону. Зокрема, до Середземного моря направлять мінний тральщик разом із судном управління та забезпечення.

Ми перекинемо мінний тральщик до Середземного моря і надамо йому судно управління та забезпечення.

Він також додав, що для виконання завдань у районі Ормузької протоки Німеччина може тимчасово скоротити свою присутність в інших регіонах у координації з партнерами.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?