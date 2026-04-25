Німеччина готується до розгортання військового флоту в Ормузькій протоці

Німеччина направляє військові кораблі до Середземного моря, готуючись до можливого розгортання в Ормузькій протоці на тлі зростання напруги в регіоні.
Головні тези:
- Участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.
- Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін.
ФРН може розгорнути флот в Ормузькій протоці
Про це каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За його словами, участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.
Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін, і саме ці спроможності можуть бути використані для забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.
Для пришвидшення можливого розгортання частину підрозділів вирішили заздалегідь перекинути ближче до регіону. Зокрема, до Середземного моря направлять мінний тральщик разом із судном управління та забезпечення.
Він також додав, що для виконання завдань у районі Ормузької протоки Німеччина може тимчасово скоротити свою присутність в інших регіонах у координації з партнерами.
