ППО та ракети для Patriot. Німеччина надасть Україні ще 400 млн дол військової допомоги

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів для України.
Головні тези:
- Німеччина вкладе ще 400 млн дол військової допомоги в Україну, у тому числі і через механізм PURL.
- Кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони та ракет для систем Patriot.
Німеччина надасть Україні ще 400 млн дол військової допомоги
Про це Пісторіус сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.
За його словами, Німеччина виділить кошти на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони".
Крім того, він зазначив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.
Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.
Варто зазначити, що раніше лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.
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