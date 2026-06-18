ППО та ракети для Patriot. Німеччина надасть Україні ще 400 млн дол військової допомоги
Категорія
Світ
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ППО та ракети для Patriot. Німеччина надасть Україні ще 400 млн дол військової допомоги

Німеччина
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Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів для України.

Головні тези:

  • Німеччина вкладе ще 400 млн дол військової допомоги в Україну, у тому числі і через механізм PURL.
  • Кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони та ракет для систем Patriot.

Німеччина надасть Україні ще 400 млн дол військової допомоги

Про це Пісторіус сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, Німеччина виділить кошти на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони".

Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 млн дол.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Крім того, він зазначив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 млн дол на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед.

Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.

Варто зазначити, що раніше лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

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