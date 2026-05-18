Германия ликвидировала масштабную схему поставки в Россию компонентов двойного назначения вопреки санкциям
В Германии разоблачена масштабная схема поставки в Россию компонентов двойного назначения в обход западных санкций.

  • Раскрыта масштабная схема поставки компонентов двойного назначения в Россию через немецкую компанию Global Trade.
  • Немецкие правоохранительные органы задержали бизнесмена Никиту С. в связи с организацией схемы обхода санкций.

Германия перекрыла канал поставки РФ подсанкционным товарам

39-летний бизнесмен Никита С. был задержан в Любеке после четырехлетнего расследования. Следователи считают, что он превратил торговую компанию Global Trade в "контролируемый Москвой центр закупок".

Сообщается, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину компания напрямую экспортировала товары в Россию, однако после ужесточения санкций "прямые поставки были заменены более сложной структурой, призванной скрыть российских конечных покупателей".

В материалах следствия указано, что российская компания Kolovrat, также действовавшая под названием Siderius и находящаяся под санкциями США, была "операционным ядром сети закупок", обеспечивавшей российскую промышленность, включая структуры, связанные с оборонной сферой.

Следователи полагают, что Никита С. был связующим звеном между немецкой компанией и российскими кураторами. По данным дела он одновременно работал и на Global Trade в Германии, и на Kolovrat в Москве.

По данным следователей, российская сторона фактически руководила деятельностью компании изнутри. "Сотрудники Kolovrat похоже входили в аккаунты электронной почты Global Trade и выдавали себя за немецких сотрудников, используя псевдонимы для контактов с поставщиками, запросов цен и оформления заказов по всей Европе", — отмечается в статье.

Среди товаров, которые, по данным следствия, поставлялись в РФ — микроконтроллеры, электронные компоненты, сенсоры, подшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. "В нескольких случаях, как отмечено в материалах, поставки были отслежены до российских конечных пользователей, связанных с оборонными или ядерными исследованиями", — отмечает издание.

По данным следствия, поставки проходили преимущественно через Турцию. Правоохранители считают, что турецкая компания действовала как транзитный хаб.

По информации прокуратуры, сеть осуществила около 16 тыс. поставок на сумму более 30 млн евро.

Важную роль в разоблачении схемы сыграла Федеральная разведывательная служба Германии (BND), получившая доступ к внутренним документам Kolovrat, включая заказы, счета и переписку.

