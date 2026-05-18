Німеччина ліквідувала масштабну схему постачання до Росії компонентів подвійного призначення попри санкції

У Німеччині викрили масштабну схему постачання до Росії компонентів подвійного призначення в обхід західних санкцій.
Головні тези:
- Німеччина виявила та припинила схему постачання компонентів подвійного призначення до Росії через німецьку компанію Global Trade.
- Російська компанія Kolovrat виступала як основний оператор мережі постачання та забезпечувала російську промисловість, включно з оборонними структурами.
Німеччина перекрила канал постачання РФ підсанкційних товарів
39-річний бізнесмен Нікіта С. був затриманий у Любеку після чотирирічного розслідування. Слідчі вважають, що він перетворив торговельну компанію Global Trade на "контрольований Москвою центр закупівель".
У матеріалах слідства вказано, що російська компанія Kolovrat, яка також діяла під назвою Siderius та перебуває під санкціями США, була "операційним ядром мережі закупівель", що забезпечувала російську промисловість, включно зі структурами, пов’язаними з оборонною сферою.
Слідчі вважають, що Нікіта С. був сполучною ланкою між німецькою компанією та російськими кураторами. За даними справи, він одночасно працював і на Global Trade у Німеччині, і на Kolovrat у Москві.
За даними слідчих, російська сторона фактично керувала діяльністю компанії зсередини. "Співробітники Kolovrat, схоже, входили в акаунти електронної пошти Global Trade та видавали себе за німецьких співробітників, використовуючи псевдоніми для контактів із постачальниками, запитів цін та оформлення замовлень по всій Європі", — зазначається у статті.
За даними слідства, поставки відбувалися переважно через Туреччину. Правоохоронці вважають, що турецька компанія діяла як транзитний хаб.
За інформацією прокуратури, мережа здійснила близько 16 тис поставок на суму понад 30 млн євро.
Важливу роль у викритті схеми відіграла Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), яка отримала доступ до внутрішніх документів Kolovrat, включно із замовленнями, рахунками та листуванням.
