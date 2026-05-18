Німеччина ліквідувала масштабну схему постачання до Росії компонентів подвійного призначення попри санкції

У Німеччині викрили масштабну схему постачання до Росії компонентів подвійного призначення в обхід західних санкцій.

Німеччина перекрила канал постачання РФ підсанкційних товарів

39-річний бізнесмен Нікіта С. був затриманий у Любеку після чотирирічного розслідування. Слідчі вважають, що він перетворив торговельну компанію Global Trade на "контрольований Москвою центр закупівель".

Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія напряму експортувала товари до Росії, однак після посилення санкцій "прямі поставки були замінені складнішою структурою, покликаною приховати російських кінцевих покупців". Поширити

У матеріалах слідства вказано, що російська компанія Kolovrat, яка також діяла під назвою Siderius та перебуває під санкціями США, була "операційним ядром мережі закупівель", що забезпечувала російську промисловість, включно зі структурами, пов’язаними з оборонною сферою.

Слідчі вважають, що Нікіта С. був сполучною ланкою між німецькою компанією та російськими кураторами. За даними справи, він одночасно працював і на Global Trade у Німеччині, і на Kolovrat у Москві.

За даними слідчих, російська сторона фактично керувала діяльністю компанії зсередини. "Співробітники Kolovrat, схоже, входили в акаунти електронної пошти Global Trade та видавали себе за німецьких співробітників, використовуючи псевдоніми для контактів із постачальниками, запитів цін та оформлення замовлень по всій Європі", — зазначається у статті.

Серед товарів, які, за даними слідства, постачалися до РФ, — мікроконтролери, електронні компоненти, сенсори, підшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. "У кількох випадках, як зазначено у матеріалах, поставки були відстежені до російських кінцевих користувачів, пов’язаних з оборонними або ядерними дослідженнями", — зазначає видання. Поширити

За даними слідства, поставки відбувалися переважно через Туреччину. Правоохоронці вважають, що турецька компанія діяла як транзитний хаб.

За інформацією прокуратури, мережа здійснила близько 16 тис поставок на суму понад 30 млн євро.

Важливу роль у викритті схеми відіграла Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), яка отримала доступ до внутрішніх документів Kolovrat, включно із замовленнями, рахунками та листуванням.