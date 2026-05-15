Допомагали бізнесменам РФ обходити санкції — Швейцарія викрила мережу фінансових посередників
Правоохоронні органи Швейцарії провели масштабну операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які допомагали російським бізнесменам обходити міжнародні санкції.

Швейцарія ліквідувала мережу фінансових посередників РФ

Про це пише Guild Hall.

У центрі розслідування опинилися місцеві юридичні та фінансові структури, які створювали складні схеми для приховування активів і управління капіталами осіб, що підпадають під обмеження.

За даними Amlintelligence, федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела низку обшуків у кількох кантонах у рамках справи про порушення законодавства про ембарго.

Приводом для розслідування стали підозри в тому, що деякі швейцарські громадяни і компанії надавали послуги з управління активами двом великим російським підприємцям, чиї імена офіційно не розголошуються, але які включені в санкційні списки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Слідчі вважають, що місцеві посередники допомагали приховувати справжніх бенефіціарів дорогого нерухомого майна та багатомільйонних банківських рахунків, використовуючи підставні фірми та трастові фонди.

Поліція вилучила багато документів та електронних носіїв інформації, які можуть підтвердити факт незаконного співробітництва.

Представники прокуратури зазначили, що розслідування спрямоване на припинення діяльності цілої мережі, яка спеціалізувалася на обході санкційного режиму через надання спеціалізованих фінансових послуг.

Швейцарське законодавство накладає суворі зобов'язання на юристів і консультантів, вимагаючи від них повідомляти про будь-які підозрілі операції, пов'язані із підсанкційними особами.

Однак у цьому випадку підозрювані, як стверджується, свідомо допомагали клієнтам з Росії обходити ці бар'єри.

Цей випадок став свідченням посилення контролю з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації "тихої гавані" для прихованих російських капіталів.

Офіційний Берн неодноразово заявляв про готовність повністю дотримуватися санкцій Європейського Союзу та переслідувати тих, хто намагається їх ігнорувати.

На думку експертів, розслідування зв'язків місцевих структур з російським бізнесом може призвести до нових кримінальних справ проти швейцарських професійних посередників, які роками вибудовували механізми захисту капіталів російських еліт. Влада має намір ретельно вивчити кожну транзакцію, щоб закрити всі можливі лазівки для тіньового фінансування.

