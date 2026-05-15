Помогали бизнесменам РФ обходить санкции — Швейцария разоблачила сеть финансовых посредников

Правоохранительные органы Швейцарии провели масштабную операцию по выявлению сети финансовых посредников, помогавших российским бизнесменам обходить международные санкции.
Главные тезисы
- Швейцария провела операцию по выявлению сети финансовых посредников, помогавших российским бизнесменам обходить санкции.
- Расследование касается сложных схем сокрытия активов и управления капиталами лиц, подпадающих под ограничения.
Швейцария ликвидировала сеть финансовых посредников РФ
Об этом пишет Guild Hall.
В центре расследования оказались местные юридические и финансовые структуры, создававшие сложные схемы для сокрытия активов и управления капиталами лиц, подпадающих под ограничения.
По данным Amlintelligence, федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела ряд обысков в нескольких кантонах в рамках дела о нарушении законодательства об эмбарго.
Следователи считают, что местные посредники помогали скрывать настоящих бенефициаров дорогостоящего недвижимого имущества и многомиллионных банковских счетов, используя подставные фирмы и трастовые фонды.
Полиция изъяла многие документы и электронные носители информации, которые могут подтвердить факт незаконного сотрудничества.
Представители прокуратуры отметили, что расследование направлено на прекращение деятельности целой сети, специализировавшейся на обходе санкционного режима из-за предоставления специализированных финансовых услуг.
Швейцарское законодательство налагает строгие обязательства на юристов и консультантов, требуя от них сообщать о любых подозрительных операциях, связанных с подсанкционными лицами.
Однако в этом случае подозреваемые, как утверждается, сознательно помогали клиентам из России обходить эти барьеры.
Официальный Берн неоднократно заявлял о готовности полностью соблюдать санкции Европейского Союза и преследовать тех, кто пытается их игнорировать.
По мнению экспертов, расследование связей местных структур с российским бизнесом может привести к новым уголовным делам против швейцарских профессиональных посредников, годами выстраивавших механизмы защиты капиталов российских элит. Власти намерены тщательно изучить каждую транзакцию, чтобы закрыть все возможные лазейки для теневого финансирования.
