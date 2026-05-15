Помогали бизнесменам РФ обходить санкции — Швейцария разоблачила сеть финансовых посредников
Правоохранительные органы Швейцарии провели масштабную операцию по выявлению сети финансовых посредников, помогавших российским бизнесменам обходить международные санкции.

Главные тезисы

  • Швейцария провела операцию по выявлению сети финансовых посредников, помогавших российским бизнесменам обходить санкции.
  • Расследование касается сложных схем сокрытия активов и управления капиталами лиц, подпадающих под ограничения.

Швейцария ликвидировала сеть финансовых посредников РФ

Об этом пишет Guild Hall.

В центре расследования оказались местные юридические и финансовые структуры, создававшие сложные схемы для сокрытия активов и управления капиталами лиц, подпадающих под ограничения.

По данным Amlintelligence, федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела ряд обысков в нескольких кантонах в рамках дела о нарушении законодательства об эмбарго.

Поводом для расследования стали подозрения в том, что некоторые швейцарские граждане и компании оказывали услуги по управлению активами двум крупным российским предпринимателям, чьи имена официально не разглашаются, но включены в санкционные списки после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Следователи считают, что местные посредники помогали скрывать настоящих бенефициаров дорогостоящего недвижимого имущества и многомиллионных банковских счетов, используя подставные фирмы и трастовые фонды.

Полиция изъяла многие документы и электронные носители информации, которые могут подтвердить факт незаконного сотрудничества.

Представители прокуратуры отметили, что расследование направлено на прекращение деятельности целой сети, специализировавшейся на обходе санкционного режима из-за предоставления специализированных финансовых услуг.

Швейцарское законодательство налагает строгие обязательства на юристов и консультантов, требуя от них сообщать о любых подозрительных операциях, связанных с подсанкционными лицами.

Однако в этом случае подозреваемые, как утверждается, сознательно помогали клиентам из России обходить эти барьеры.

Этот случай стал свидетельством усиления контроля со стороны швейцарских властей, стремящихся лишить страну репутации "тихой гавани" для скрытых российских капиталов.

Официальный Берн неоднократно заявлял о готовности полностью соблюдать санкции Европейского Союза и преследовать тех, кто пытается их игнорировать.

По мнению экспертов, расследование связей местных структур с российским бизнесом может привести к новым уголовным делам против швейцарских профессиональных посредников, годами выстраивавших механизмы защиты капиталов российских элит. Власти намерены тщательно изучить каждую транзакцию, чтобы закрыть все возможные лазейки для теневого финансирования.

