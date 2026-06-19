Германия рассматривает крылатые ракеты Украины и Израиля как альтернативу Tomahawk

Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты как альтернативу американским Tomahawk для своего арсенала дальнобойных ударов.
Главные тезисы
- Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты как альтернативу Tomahawk для своего арсенала дальнобойных ударов.
- Основным стимулом для выбора новых ракет стало решение США не развернуть подразделение с Tomahawk в Германии и истощение американских запасов из-за войны с Ираном.
Германия может пополнить свой арсенал украинскими ракетами "Фламинго"
Об этом сообщает Politico, ознакомившееся с документами планирования Минобороны Германии.
По данным издания, управление вооружений Минобороны Германии обратилось к украинской компании Fire Point и израильскому стартапу Covenant с запросами по их ракетной продукции.
Толчком стало решение Трампа не разворачивать в Германии подразделение с ракетами Tomahawk, а также истощение американских запасов из-за войны с Ираном.
По оценкам Washington Post, в первые недели конфликта США выпустили около 850 Tomahawk — четверть всех запасов. При этом ВМС США получат в этом году всего 110 новых ракет.
Попытки Берлина купить Tomahawk напрямую также забуксовали — Пентагон, по данным Politico, не начнет процесс продаж раньше середины 2026 года.
"Фламинго" имеет дальность 3000 км, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражает цели в России. Ключевое преимущество — цена: около 500 тысяч долларов за единицу, то есть в пять раз дешевле Tomahawk.
Немецкий производитель IRIS-T Diehl Defence уже ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии.
Согласно документам, Германия строит многоуровневый арсенал дальнобойных ударов:
приобретение американской пусковой установки Typhon (с 2029 г.);
закупка недорогих крылатых ракет (с 2027 г.);
разработка высокопроизводительной крылатой ракеты вместе с Великобританией (2032);
гиперзвуковой планирующий аппарат, также с Великобританией (2035).
Ранее Fire Point анонсировала новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, а также систему ПРО Freya, разрабатываемую совместно с Diehl Defence.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-