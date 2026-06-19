Германия рассматривает крылатые ракеты Украины и Израиля как альтернативу Tomahawk
Категория
Мир
Дата публикации

Германия рассматривает крылатые ракеты Украины и Израиля как альтернативу Tomahawk

Фламинго
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты как альтернативу американским Tomahawk для своего арсенала дальнобойных ударов.

Главные тезисы

  • Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты как альтернативу Tomahawk для своего арсенала дальнобойных ударов.
  • Основным стимулом для выбора новых ракет стало решение США не развернуть подразделение с Tomahawk в Германии и истощение американских запасов из-за войны с Ираном.

Германия может пополнить свой арсенал украинскими ракетами "Фламинго"

Об этом сообщает Politico, ознакомившееся с документами планирования Минобороны Германии.

По данным издания, управление вооружений Минобороны Германии обратилось к украинской компании Fire Point и израильскому стартапу Covenant с запросами по их ракетной продукции.

Толчком стало решение Трампа не разворачивать в Германии подразделение с ракетами Tomahawk, а также истощение американских запасов из-за войны с Ираном.

По оценкам Washington Post, в первые недели конфликта США выпустили около 850 Tomahawk — четверть всех запасов. При этом ВМС США получат в этом году всего 110 новых ракет.

Попытки Берлина купить Tomahawk напрямую также забуксовали — Пентагон, по данным Politico, не начнет процесс продаж раньше середины 2026 года.

В документах планирования фигурируют две украинские системы: крылатая ракета Фламинго от Fire Point и реактивный беспилотник средней дальности Барс.

"Фламинго" имеет дальность 3000 км, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражает цели в России. Ключевое преимущество — цена: около 500 тысяч долларов за единицу, то есть в пять раз дешевле Tomahawk.

Немецкий производитель IRIS-T Diehl Defence уже ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии.

Согласно документам, Германия строит многоуровневый арсенал дальнобойных ударов:

  • приобретение американской пусковой установки Typhon (с 2029 г.);

  • закупка недорогих крылатых ракет (с 2027 г.);

  • разработка высокопроизводительной крылатой ракеты вместе с Великобританией (2032);

  • гиперзвуковой планирующий аппарат, также с Великобританией (2035).

Ранее Fire Point анонсировала новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, а также систему ПРО Freya, разрабатываемую совместно с Diehl Defence.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина производит по три ракеты "Фламинго" в сутки
Фламинго
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ракетами "Фламинго" поразила военный завод "Промсинтез" в РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Производитель IRIS-T планирует выпускать ракеты "Фламинго" совместно с Украиной
"Фламинго"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?