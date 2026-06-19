Германия рассматривает крылатые ракеты Украины и Израиля как альтернативу Tomahawk

Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты как альтернативу американским Tomahawk для своего арсенала дальнобойных ударов.

Германия может пополнить свой арсенал украинскими ракетами "Фламинго"

Об этом сообщает Politico, ознакомившееся с документами планирования Минобороны Германии.

По данным издания, управление вооружений Минобороны Германии обратилось к украинской компании Fire Point и израильскому стартапу Covenant с запросами по их ракетной продукции.

Толчком стало решение Трампа не разворачивать в Германии подразделение с ракетами Tomahawk, а также истощение американских запасов из-за войны с Ираном.

По оценкам Washington Post, в первые недели конфликта США выпустили около 850 Tomahawk — четверть всех запасов. При этом ВМС США получат в этом году всего 110 новых ракет.

Попытки Берлина купить Tomahawk напрямую также забуксовали — Пентагон, по данным Politico, не начнет процесс продаж раньше середины 2026 года.

В документах планирования фигурируют две украинские системы: крылатая ракета Фламинго от Fire Point и реактивный беспилотник средней дальности Барс. Поделиться

"Фламинго" имеет дальность 3000 км, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражает цели в России. Ключевое преимущество — цена: около 500 тысяч долларов за единицу, то есть в пять раз дешевле Tomahawk.

Немецкий производитель IRIS-T Diehl Defence уже ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии.

Согласно документам, Германия строит многоуровневый арсенал дальнобойных ударов:

приобретение американской пусковой установки Typhon (с 2029 г.);

закупка недорогих крылатых ракет (с 2027 г.);

разработка высокопроизводительной крылатой ракеты вместе с Великобританией (2032);

гиперзвуковой планирующий аппарат, также с Великобританией (2035).

Ранее Fire Point анонсировала новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, а также систему ПРО Freya, разрабатываемую совместно с Diehl Defence.