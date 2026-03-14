Украина производит по три ракеты "Фламинго" в сутки

Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки, но после перехода на собственный двигатель темпы выпуска возрастут.
Главные тезисы
- Украина на данный момент производит три ракеты “Фламинго” в сутки, но собирается увеличить производство после перехода на собственный двигатель.
- Ракета 'Фламинго' оснащена двухконтурным турбореактивным двигателем, делая ее эффективнее многих конкурентов на рынке.
Украина сможет производить более 3 ракет "Фламинго" в сутки
Об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Youtube каналу ProUA.
Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки, но после перехода на собственный двигатель темп выпуска будет расти в соответствии с заказами.
Сейчас предприятие производит три единицы в сутки. Но есть условие роста.
По его словам, у ракеты двухконтурный турбореактивный двигатель. Он в два раза эффективнее обычных одноконтурных двигателей крылатых ракет — кроме американского Tomahawk.
В настоящее время завершается разработка собственного двигателя, оптимизированного для полетов на малых высотах.
Дальность поражения ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части:
"Семерка" (FP-7) — до 300 км
"Девятка" (FP-9) — до 850 км.
Также Штиллерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, почти все компоненты — приводы, двигатель, антенны, блок контроля — украинские. Исключение — только инерционная навигационная система.
