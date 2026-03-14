Украина производит по три ракеты "Фламинго" в сутки
Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки, но после перехода на собственный двигатель темпы выпуска возрастут.

Главные тезисы

  • Украина на данный момент производит три ракеты “Фламинго” в сутки, но собирается увеличить производство после перехода на собственный двигатель.
  • Ракета 'Фламинго' оснащена двухконтурным турбореактивным двигателем, делая ее эффективнее многих конкурентов на рынке.

Украина сможет производить более 3 ракет "Фламинго" в сутки

Об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Youtube каналу ProUA.

Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки, но после перехода на собственный двигатель темп выпуска будет расти в соответствии с заказами.

Сейчас предприятие производит три единицы в сутки. Но есть условие роста.

Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут.

По его словам, у ракеты двухконтурный турбореактивный двигатель. Он в два раза эффективнее обычных одноконтурных двигателей крылатых ракет — кроме американского Tomahawk.

В настоящее время завершается разработка собственного двигателя, оптимизированного для полетов на малых высотах.

Дальность поражения ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части:

  • "Семерка" (FP-7) — до 300 км

  • "Девятка" (FP-9) — до 850 км.

Также Штиллерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, почти все компоненты — приводы, двигатель, антенны, блок контроля — украинские. Исключение — только инерционная навигационная система.

