Україна виробляє по три ракети "Фламінго" за добу

Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу — але після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть.
Головні тези:
- Після переходу на власний двигун Україна планує збільшити виробництво ракети “Фламінго”, досягаючи обсягів, що відповідають замовленням.
- Ракета “Фламінго” вирізняється двоконтурним турбореактивним двигуном, що робить її ефективнішою за багатьох конкурентів.
Україна зможе виробляти більше, ніж 3 ракети “Фламінго” на добу
Про це розповів співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Youtube-каналу ProUA.
За його словами, ракета має двоконтурний турбореактивний двигун. Він у два рази ефективніший за звичайні одноконтурні двигуни крилатих ракет — крім американського Tomahawk.
Наразі завершується розробка власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах.
Дальність ураження ракети "Фламінго" залежить від модифікації та бойової частини:
"Сімка" (FP-7) — до 300 км
"Дев'ятка" (FP-9) — до 850 км.
Також Штілерман спростував версію про "перебрендовану іноземну зброю". За його словами, майже всі компоненти — приводи, двигун, антени, блок контролю — українські. Виняток — лише інерційна навігаційна система.
