Україна виробляє по три ракети "Фламінго" за добу
Україна виробляє по три ракети "Фламінго" за добу

Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу — але після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть.

Головні тези:

  • Після переходу на власний двигун Україна планує збільшити виробництво ракети “Фламінго”, досягаючи обсягів, що відповідають замовленням.
  • Ракета “Фламінго” вирізняється двоконтурним турбореактивним двигуном, що робить її ефективнішою за багатьох конкурентів.

Україна зможе виробляти більше, ніж 3 ракети “Фламінго” на добу

Про це розповів співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Youtube-каналу ProUA.

Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу — але після переходу на власний двигун темп випуску зростатиме відповідно до замовлень.

Зараз підприємство виготовляє три одиниці на добу. Але є умова для зростання.

Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять.

За його словами, ракета має двоконтурний турбореактивний двигун. Він у два рази ефективніший за звичайні одноконтурні двигуни крилатих ракет — крім американського Tomahawk.

Наразі завершується розробка власного двигуна, оптимізованого для польотів на малих висотах.

Дальність ураження ракети "Фламінго" залежить від модифікації та бойової частини:

  • "Сімка" (FP-7) — до 300 км

  • "Дев'ятка" (FP-9) — до 850 км.

Також Штілерман спростував версію про "перебрендовану іноземну зброю". За його словами, майже всі компоненти — приводи, двигун, антени, блок контролю — українські. Виняток — лише інерційна навігаційна система.

