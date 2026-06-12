Производитель IRIS-T планирует выпускать ракеты "Фламинго" совместно с Украиной

Украинскую ракету "Фламинго" будут производить в Германии

Мы сейчас обсуждаем, как могли бы работать вместе... Я думаю, это действительно может произойти, заявил журналистам генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух. Поделиться

По его словам, в ближайшие недели компания проведет ряд встреч с Fire Point — производителем и разработчиком крылатой ракеты FP-5 Flamingo, заявленная дальность которой превышает 3 тысячи километров. "В ближайшие несколько недель запланировано несколько встреч по этому поводу, а затем мы увидим", — сказал Раух.

Он также отметил, что в случае создания нового продукта "имеет большой смысл производить его также в Германии или других странах".

По словам генерального директора Diehl Defence, компания настроена на такое сотрудничество "оптимистично и положительно".

Как отмечает FT, совместное производство ракет Flamingo в Европе стало бы заметным примером того, как оборонные разработки Украины и ее боевой опыт все больше интересуют государства-члены НАТО. В апреле Diehl Defence, которая является производителем зенитных ракетных комплексов IRIS-T, и Fire Point подписали технологическое соглашение, однако ее детали ранее не разглашались. Поделиться

Раух отметил, что Diehl может предложить Fire Point гораздо более совершенную головку самонаведения — элемент, который обнаруживает цель и наводит на нее оружие. Он также отметил сложную конструкцию систем Diehl и десятилетия опыта компании.