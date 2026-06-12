Производитель IRIS-T планирует выпускать ракеты "Фламинго" совместно с Украиной

Немецкая оборонная компания Diehl Defence ведет переговоры с украинским производителем вооружений Fire Point о возможном совместном производстве крылатых ракет "Фламинго" в Германии.
Главные тезисы
- Diehl Defence ведет переговоры с Fire Point о совместном производстве ракеты 'Фламинго' в Германии.
- Совместное производство ракеты станет примером заинтересованности государств-членов НАТО в оборонных разработках Украины.
Украинскую ракету "Фламинго" будут производить в Германии
По его словам, в ближайшие недели компания проведет ряд встреч с Fire Point — производителем и разработчиком крылатой ракеты FP-5 Flamingo, заявленная дальность которой превышает 3 тысячи километров. "В ближайшие несколько недель запланировано несколько встреч по этому поводу, а затем мы увидим", — сказал Раух.
Он также отметил, что в случае создания нового продукта "имеет большой смысл производить его также в Германии или других странах".
По словам генерального директора Diehl Defence, компания настроена на такое сотрудничество "оптимистично и положительно".
Раух отметил, что Diehl может предложить Fire Point гораздо более совершенную головку самонаведения — элемент, который обнаруживает цель и наводит на нее оружие. Он также отметил сложную конструкцию систем Diehl и десятилетия опыта компании.
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