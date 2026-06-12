Виробник IRIS-T планує випускати ракети "Фламінго" спільно з Україною
Категорія
Світ
Дата публікації

Виробник IRIS-T планує випускати ракети "Фламінго" спільно з Україною

Фламінго
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Джерело:  The Financial Times

Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником озброєнь Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет "Фламінго" в Німеччині.

Головні тези:

  • Diehl Defence веде переговори щодо спільного виробництва ракет “Фламінго” з українським виробником Fire Point.
  • Можлива співпраця стане прикладом зацікавленості держав-членів НАТО в оборонних розробках України.

Українську ракету “Фламінго” виготовлятимуть у Німеччині

Ми зараз обговорюємо, як могли б працювати разом... Я думаю, це справді може статися, — заявив журналістам генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух.

За його словами, найближчими тижнями компанія проведе низку зустрічей із Fire Point — виробником та розробником крилатої ракети FP-5 Flamingo, заявлена дальність якої перевищує 3 тисячі кілометрів. "У найближчі кілька тижнів заплановано кілька зустрічей щодо цього, а потім ми побачимо", — сказав Раух.

Він також зазначив, що у разі створення нового продукту "має великий сенс виробляти його також у Німеччині або інших країнах".

За словами генерального директора Diehl Defence, компанія налаштована щодо такої співпраці "оптимістично і позитивно".

Як зазначає FT, спільне виробництво ракет Flamingo в Європі стало б найпомітнішим прикладом того, як оборонні розробки України та її бойовий досвід дедалі більше цікавлять держави-члени НАТО. Видання також зазначає, що в квітні Diehl Defence, яка є виробником зенітних ракетних комплексів IRIS-T, та Fire Point підписали технологічну угоду, однак її деталі раніше не розголошувалися.

Раух зазначив, що Diehl може запропонувати Fire Point набагато досконалішу головку самонаведення — елемент, який виявляє ціль і наводить на неї зброю. Він також вказав на складнішу конструкцію систем Diehl та десятиліття досвіду компанії.

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