Виробник IRIS-T планує випускати ракети "Фламінго" спільно з Україною

Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником озброєнь Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет "Фламінго" в Німеччині.
Головні тези:
- Diehl Defence веде переговори щодо спільного виробництва ракет “Фламінго” з українським виробником Fire Point.
- Можлива співпраця стане прикладом зацікавленості держав-членів НАТО в оборонних розробках України.
Українську ракету “Фламінго” виготовлятимуть у Німеччині
За його словами, найближчими тижнями компанія проведе низку зустрічей із Fire Point — виробником та розробником крилатої ракети FP-5 Flamingo, заявлена дальність якої перевищує 3 тисячі кілометрів. "У найближчі кілька тижнів заплановано кілька зустрічей щодо цього, а потім ми побачимо", — сказав Раух.
Він також зазначив, що у разі створення нового продукту "має великий сенс виробляти його також у Німеччині або інших країнах".
За словами генерального директора Diehl Defence, компанія налаштована щодо такої співпраці "оптимістично і позитивно".
Раух зазначив, що Diehl може запропонувати Fire Point набагато досконалішу головку самонаведення — елемент, який виявляє ціль і наводить на неї зброю. Він також вказав на складнішу конструкцію систем Diehl та десятиліття досвіду компанії.
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